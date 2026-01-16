Президенту США це не сподобається: Нобелівський комітет відреагував на передачу премії миру Трампу

У Норвегії пояснили, що попри фізичну передачу золотої медалі статус лауреата не може бути делегований іншій особі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Норвезького нобелівського комітету.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Раніше стало відомо, що лідер опозиції Венесуели та лауреат Нобелівської премії миру у 2025 році Марія Мачадо передала президенту США Дональду Трампу медаль Нобелівської премії. Таким чином, вона хотіла відзначити його розуміння ситуації у Венесуелі.

У Комітеті наголосили, що правила премії є непохитними та не передбачають зміни власника титулу.

"Нобелівську премію не можна анулювати, розділити чи передати іншим особам. Після оголошення рішення стає чинним назавжди", — йдеться у повідомленні.

Нобелівський фонд пояснив, що ні заповіт Альфреда Нобеля, ні статут організації не передбачають такого варіанту, як відкликання чи передача премії.

Рішення комітетів в Осло та Стокгольмі є остаточними, і за всю історію існування нагороди жоден комітет ніколи не розглядав питання про зміну лауреата.

