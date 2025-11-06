В команде Трампа заявили о прогрессе в мирных переговорах между Украиной и Россией

Рубрики
Slava Kot
Представители администрации Дональда Трампа утверждают, что процесс мирных переговоров между Украиной и Россией начал двигаться с места. Об этом заявил специальный представитель президента США Стивен Виткофф, выступая на Американском бизнес-форуме.
Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф. Фото из открытых источников
Стивен Виткофф заявил, что стороны все еще остаются в сложной ситуации, но появились первые признаки продвижения мирных переговоров между Украиной и Россией.
По словам представителя Трампа, главным препятствием на пути к переговорам, якобы, остается отсутствие доверия между Киевом и Москвой. Как утверждает Виткофф, "обе стороны не доверяют друг другу, и это все очень усложняет".
Виткофф подчеркнул, что Киев и Москва осознают в будущем бесперспективность продолжения боевых действий и согласятся на окончание войны через мирные переговоры.
Также, по его словам, мир в Украине станет возможным только после урегулирования ситуации на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАС.
В свою очередь Дональд Трамп ранее заявлял, что после завершения израильско-палестинского конфликта его команда сосредоточится на переговорах между Украиной и Россией.
