В команде Трампа заявили о прогрессе в мирных переговорах между Украиной и Россией

Представители администрации Дональда Трампа утверждают, что процесс мирных переговоров между Украиной и Россией начал двигаться с места. Об этом заявил специальный представитель президента США Стивен Виткофф, выступая на Американском бизнес-форуме.

Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф. Фото из открытых источников

Стивен Виткофф заявил, что стороны все еще остаются в сложной ситуации, но появились первые признаки продвижения мирных переговоров между Украиной и Россией.

"Остается еще много работы в вопросе протоколов безопасности для Украины, должно состояться немало экспертных дискуссий на более низком уровне, прежде чем лидеры смогут заключить соглашение. Впрочем, я чувствую, что есть определенный прогресс", — сказал Виткофф.

По словам представителя Трампа, главным препятствием на пути к переговорам, якобы, остается отсутствие доверия между Киевом и Москвой. Как утверждает Виткофф, "обе стороны не доверяют друг другу, и это все очень усложняет".

Виткофф подчеркнул, что Киев и Москва осознают в будущем бесперспективность продолжения боевых действий и согласятся на окончание войны через мирные переговоры.

"Россия и Украина со временем осознают, что разрешение конфликта по кинетическому пути вредно в отдаленной перспективе, и что его нужно решить дипломатично", — отметил спецпредставитель президента США.

Также, по его словам, мир в Украине станет возможным только после урегулирования ситуации на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАС.

В свою очередь Дональд Трамп ранее заявлял, что после завершения израильско-палестинского конфликта его команда сосредоточится на переговорах между Украиной и Россией.

