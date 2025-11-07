Чи наближаємося ми до миру в Україні: Трамп зробив нову заяву про війну

Президент США Дональд Трамп вкотре повторив, що зупинив 8 воєн, а після війни проти України він вважає, що досягнуто "значного прогресу". Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву Дональд Трамп зробив під час вечері з лідерами Центральної Азії.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Американський лідер зазначив, що 3 місяці тому його адміністрація уклала мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном. Він вкотре повторив, що це одна з восьми воєн, яку США зупинили за 8 місяців.

Крім того, президент США сказав про "значний прогрес" у врегулюванні війни Росії проти України.

"Ми прагнемо закінчити ще одну, якщо це можливо, між Росією та Україною. Поки що нам це не вдалося, але, я думаю, що ми досягли значного прогресу", – зазначив глава Білого дому.

