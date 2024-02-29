Придется воевать с РФ: Пентагон сделал настораживающее заявление

Если Украина проиграет войну РФ, диктатор Владимир Путин не остановится и нападет на страны НАТО, заявил на слушаниях Комитета по вооруженным силам Палаты представителей глава Пентагона Ллойд Остин.

Пентагон допустил войну между НАТО и РФ. Фото из открытых источников

"Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится. Путин продолжит более агрессивные действия в регионе. А другие автократы во всем мире будут смотреть на это и будут поощрены тем фактом, что это произошло и что мы не смогли поддержать демократическое государство. Если вы Балтийская страна, крайне волнуетесь, не будете ли следующими. Страны Балтии знают Путина. Они знают, на что Путин способен. И, откровенно говоря, если Украина упадет, я действительно считаю, что НАТО будет воевать с Россией", – сказал Ллойд Остин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия получила от Северной Кореи более 2,5 млн боеприпасов, установил Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Аналитики центра подсчитали, что с августа 2023 года было совершено по меньшей мере 25 заплывов в порт Наджин, где происходила погрузка северокорейских боеприпасов, которые отправлялись в РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что после президентских выборов в России агрессор может сконцентрироваться на захваченных украинских территориях, а может начать масштабную мобилизацию, чтобы активизировать боевые действия по новым направлениям. По словам военного аналитика Николая Белескова, масштабы мобилизации в РФ после прошедших в марте президентских выборов будут зависеть от того, какие задачи поставит российское военно-политическое руководство.