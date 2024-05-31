Приговор Трампу: отвернутся ли от него избиратели после решения суда

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Ткачик Олеся
После приговора суда Дональд Трамп лишь усугубит риторику того, что он является жертвой предвзятого суда и что современная система правосудия существует как оружие против него, считает политолог Юрий Богданов.
Дональд Трамп
По его мнению, Трамп будет использовать этот кейс по полной и использовать тезис "Америка скатывается в диктатуру и преследование политических оппонентов".
При этом эксперт считает, что президент Джо Байден будет комментировать дело очень осторожно из-за того, что его неоднозначно воспринимают в обществе.
Кроме того, добавляет эксперт, пока не ясно, как дело Трампа повлияет на его избирателей.
Богданов говорит, что избирателей Трампа гораздо больше смущает "власть старых элит, которые манипулируют общественным мнением через медиа и поддерживают иммигрантов, женщин и меньшинства, чтобы "лишить Америку идентичности".
Относительно баланса сил у независимых избирателей всех штатов и спорных штатов — здесь опросы дают разный и противоречивый результат. По мнению эксперта, все будет зависеть от убедительности кампании Байдена.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что суд признал Трампа виновным в деле, однако он все же сможет участвовать в выборах.
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