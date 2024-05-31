Приговор Трампу: отвернутся ли от него избиратели после решения суда

После приговора суда Дональд Трамп лишь усугубит риторику того, что он является жертвой предвзятого суда и что современная система правосудия существует как оружие против него, считает политолог Юрий Богданов.

Дональд Трамп

По его мнению, Трамп будет использовать этот кейс по полной и использовать тезис "Америка скатывается в диктатуру и преследование политических оппонентов".

При этом эксперт считает, что президент Джо Байден будет комментировать дело очень осторожно из-за того, что его неоднозначно воспринимают в обществе.

Кроме того, добавляет эксперт, пока не ясно, как дело Трампа повлияет на его избирателей.

"Ядро избирателей Трампа будет поддерживать его еще сильнее. Его решительность и отмороженность – база его поддержки. Как говорит один из обозревателей, “Его гордое неповиновение обвинению, включая его недавний митинг перед тысячами сторонников в Южном Бронксе, способствовало его имиджу силы”. На всякий случай напомню, что репутация Трампа, его нравственный вид и патологическая лживость никогда не смущала его избирателей. И не помешала 2020 набрать больше голосов, чем 2016",

– говорит политолог.

Богданов говорит, что избирателей Трампа гораздо больше смущает "власть старых элит, которые манипулируют общественным мнением через медиа и поддерживают иммигрантов, женщин и меньшинства, чтобы "лишить Америку идентичности".

Относительно баланса сил у независимых избирателей всех штатов и спорных штатов — здесь опросы дают разный и противоречивый результат. По мнению эксперта, все будет зависеть от убедительности кампании Байдена.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что суд признал Трампа виновным в деле, однако он все же сможет участвовать в выборах.



