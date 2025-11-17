Приговоренный к смертной казни получил шокирующую новость за несколько часов до казни

За несколько часов до назначенной казни 46-летний Тремейн Вуд получил новость, кардинально изменившую его судьбу. Мужчину, приговоренного к смертной казни за убийство во время ограбления в 2002 году, помиловал губернатор Оклахомы Кевин Ститт. Это помилование стало лишь вторым за почти семь лет его пребывания в должности.

Тремейн Вуд. Фото: AP

Тремейн Вуд должен был быть казнен 13 ноября за причастность к гибели 19-летнего мигранта Ронни Випфа, работавшего в сельском хозяйстве. Преступление произошло во время ограбления гостиницы в Оклахома-Сити на Новый год в 2002 году. Два года спустя суд признал Вуда виновным в убийстве первой степени и приговорил к смертной казни.

Поворот в деле произошел после рекомендации Совета по помилованию и условно-досрочного освобождения, который проголосовал 3–2 в пользу замены приговора. Адвокаты Вуда настаивали, что именно его брат, Зайтон Вуд, нанес смертельные удары потерпевшему. Зайтон также получил пожизненный срок, но скончался в 2019 году. Как оказалось, он признавался нескольким людям, что убил Випфа.

Защита также заявляла, что Вуд был жертвой ненадлежащей правовой защиты, ведь его адвокат на время суда злоупотреблял алкоголем и фактически не работал над делом. Кроме того, по словам юристов, прокуратура не раскрыла присяжным все детали от свидетелей.

Губернатор Ститт поддержал решение, заявив, что замена смертной казни на пожизненное заключение без права на освобождение обеспечивает справедливость и соответствует наказанию.

"После тщательного рассмотрения фактов я решил принять рекомендацию Комиссии по помилованию и условно-досрочному освобождению. Это действие отражает то же наказание, которое получил его брат за убийство невиновного молодого мужчины, и гарантирует суровое наказание, которое навсегда удерживает насильственного преступника от улиц", — сказал губернатор.

Вместо смертной казни Тремейн Вуд проведет оставшуюся жизнь в тюрьме без права на условно-досрочное освобождение.

