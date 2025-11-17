logo_ukra

Головна Новини Світ США Засуджений до смертної кари отримав шокуючу новину за кілька годин до страти
commentss НОВИНИ Всі новини

Засуджений до смертної кари отримав шокуючу новину за кілька годин до страти

Життя ув'язненого, засудженого до смертної кари, було врятовано безпосередньо перед тим, як йому мали зробити смертельну ін'єкцію.

17 листопада 2025, 23:45
Автор:
avatar

Slava Kot

За кілька годин до призначеної страти 46-річний Тремейн Вуд отримав новину, яка кардинально змінила його долю. Чоловіка, засудженого до смертної кари за вбивство під час пограбування у 2002 році, помилував губернатор Оклахоми Кевін Стітт. Це помилування стало лише друге за майже сім років його перебування на посаді. 

Засуджений до смертної кари отримав шокуючу новину за кілька годин до страти

Тремейн Вуд. Фото: AP

Тремейн Вуд мав бути страчений 13 листопада за причетність до загибелі 19-річного мігранта Ронні Віпфа, який працював у сільському господарстві. Злочин стався під час пограбування готелю в Оклахома-Сіті на Новий рік у 2002 році. Через два роки суд визнав Вуда винним у вбивстві першого ступеня та засудив до смертельної кари.

Поворот у справі стався після рекомендації Ради з помилування та умовно-дострокового звільнення, яка проголосувала 3–2 на користь заміни вироку. Адвокати Вуда наполягали, що саме його брат, Зайтон Вуд, завдав смертельних ударів потерпілому. Зайтон також отримав довічний термін, але помер у 2019 році. Як виявилося, він зізнавався кільком людям, що саме убив Віпфа.

Захист також заявляв, що Вуд був жертвою неналежного правового захисту, адже його адвокат на час суду зловживав алкоголем та фактично не працював над справою. Крім того, за словами юристів, прокуратура не розкрила присяжним усіх деталей від свідків.

Губернатор Стітт підтримав рішення заявивши, що заміна смертної кари на довічне ув’язнення без права на звільнення забезпечує справедливість і відповідає покаранню.

"Після ретельного розгляду фактів я вирішив прийняти рекомендацію Комісії з помилування та умовно-дострокового звільнення. Ця дія відображає те саме покарання, яке отримав його брат за вбивство невинного молодого чоловіка, і гарантує суворе покарання, яке назавжди утримує насильницького злочинця від вулиць", – сказав губернатор.

Замість смертної кари Тремейн Вуд проведе решту життя у в’язниці без права на умовно-дострокове звільнення.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про випадок коли чоловіка, якого незаконно ув'язнили на 43 роки, одразу затримали після звільнення з в'язниці.

Також "Коментарі" писали, що баскетболісту загрожує смертна кара через "дурну помилку" в Індонезії.



Джерело: https://www.theguardian.com/us-news/2025/nov/13/tremane-wood-clemency-oklahoma
