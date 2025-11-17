Засуджений до смертної кари отримав шокуючу новину за кілька годин до страти

За кілька годин до призначеної страти 46-річний Тремейн Вуд отримав новину, яка кардинально змінила його долю. Чоловіка, засудженого до смертної кари за вбивство під час пограбування у 2002 році, помилував губернатор Оклахоми Кевін Стітт. Це помилування стало лише друге за майже сім років його перебування на посаді.

Тремейн Вуд. Фото: AP

Тремейн Вуд мав бути страчений 13 листопада за причетність до загибелі 19-річного мігранта Ронні Віпфа, який працював у сільському господарстві. Злочин стався під час пограбування готелю в Оклахома-Сіті на Новий рік у 2002 році. Через два роки суд визнав Вуда винним у вбивстві першого ступеня та засудив до смертельної кари.

Поворот у справі стався після рекомендації Ради з помилування та умовно-дострокового звільнення, яка проголосувала 3–2 на користь заміни вироку. Адвокати Вуда наполягали, що саме його брат, Зайтон Вуд, завдав смертельних ударів потерпілому. Зайтон також отримав довічний термін, але помер у 2019 році. Як виявилося, він зізнавався кільком людям, що саме убив Віпфа.

Захист також заявляв, що Вуд був жертвою неналежного правового захисту, адже його адвокат на час суду зловживав алкоголем та фактично не працював над справою. Крім того, за словами юристів, прокуратура не розкрила присяжним усіх деталей від свідків.

Губернатор Стітт підтримав рішення заявивши, що заміна смертної кари на довічне ув’язнення без права на звільнення забезпечує справедливість і відповідає покаранню.

"Після ретельного розгляду фактів я вирішив прийняти рекомендацію Комісії з помилування та умовно-дострокового звільнення. Ця дія відображає те саме покарання, яке отримав його брат за вбивство невинного молодого чоловіка, і гарантує суворе покарання, яке назавжди утримує насильницького злочинця від вулиць", – сказав губернатор.

Замість смертної кари Тремейн Вуд проведе решту життя у в’язниці без права на умовно-дострокове звільнення.

