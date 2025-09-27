logo_ukra

Наказ Гегсета викликав подив серед військових: навіщо Пентагон скликав термінову нараду

Наказ про термінову зустріч підживив побоювання нових кадрових чисток після звільнень

27 вересня 2025, 15:48
Міністр оборони США Піт Хегсет зненацька скликав сотні високопоставлених офіцерів на зустріч у Вірджинії у вівторок. За словами чиновників, він має намір виступити з промовою про "військовий дух" і погодити свої пріоритети з генералами і адміралами на фоні невдоволення, що зростає, повільним впровадженням його директив у Пентагоні. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Wall Street Journal.

Наказ Гегсета викликав подив серед військових: навіщо Пентагон скликав термінову нараду

Піт Гегсет. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на джерела ЗМІ зазначає, що наказ про термінову зустріч викликав здивування у багатьох військових та підживив побоювання нових кадрових чисток після звільнень, які Гегсет провів цього року.

"Міністр звернеться до своїх старших військових керівників на початку наступного тижня", — підтвердив представник Пентагону Шон Парнелл.

Попри це чиновники зазначають, що міністр не планує оголошувати нові директиви з питань нацбезпеки, а лише хоче донести командуванню думку про своє бачення функціонування відомства. Засідання в Квантіко планують записати та оприлюднити після виступу.

З моменту призначення Гегсет неодноразово критикував старших командирів за "провокаційну політику" в армії та наполягав на зміцненні "військового духу". У травні він видав наказ скоротити кількість старших генералів та адміралів, включаючи 20% чотиризіркових звань.

Його керівництво супроводжувалося внутрішніми розбіжностями, витоками інформації та розслідуванням щодо можливого поширення секретних даних у приватному чаті. Це викликало сумніви навіть серед союзників у Конгресі.

"Я думаю, що очевидно, що він не на своєму місці як керівник великої складної організації", — заявив сенатор-республіканець Том Тілліс.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін не став чекати на перемогу проти України: РФ розпочала ще одну війну.



Джерело: https://www.wsj.com/politics/national-security/hegseth-to-push-warrior-ethos-in-meeting-of-top-generals-9cfd7fb4?mod=politics_lead_pos4
