logo

BTC/USD

85463.92

ETH/USD

1604.48

LTC/USD

76.11

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

47.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Приказ Трампа уже есть: откуда США выводят сотни военных
commentss НОВОСТИ Все новости

Приказ Трампа уже есть: откуда США выводят сотни военных

Пентагон выводит сотни военных из Сирии

сегодня, 15:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

США выводят сотни военных из Сирии. В Пентагоне уже назвали такой шаг "консолидацией", что отражает изменение ситуации с безопасностью в регионе.

Приказ Трампа уже есть: откуда США выводят сотни военных

США. Фото: из открытых источников

"Признавая успех, которого Соединенные Штаты достигли против ИГИЛ, включая ее территориальное поражение в 2019 году при президенте Трампе, сегодня министр обороны приказал консолидировать американские силы в Сирии в рамках Объединенной объединенной оперативно-тактической группы — операции Inherent Resolve для выбора мест в Сирии", — заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

Парнелл уточнил, что сокращение будет "преднамеренным и основанным на условиях процессом" и приведет к уменьшению численности американских войск в Сирии до менее чем 1000 человек в ближайшие месяцы.

Ранее в СМИ говорилось, что США остановят работу три из восьми передовых баз в северо-восточной Сирии, включая "Грин Виллидж", MSS Euphrates и еще один меньший объект. В целом есть намерения вывести из Сирии около 600 военнослужащих.

Это решение Дональда Трампа очень похоже с тем, что он предпринимал в 2018 году, когда он пытался вывести все силы из Сирии, что повлекло конфликт с Пентагоном и отставку министра обороны Джима Мэттиса.

Читайте также на портале "Комментарии" — командование Сухопутных войск США в Европе и Африке объявило о "давно запланированной" передислокации американского военного персонала и техники из аэропорта Ясенка в Польше вблизи Жешува. Важность в том, что именно этот город является ключевым хабом помощи Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – Пентагон сейчас прорабатывает предложение о выводе до 10 тысяч военнослужащих из Восточной Европы. Впрочем, соответствующий сценарий вызывает беспокойство на обоих континентах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NBC News".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://thehill.com/policy/defense/5256595-syria-us-troops-withdraw/
Теги:

Новости

Все новости