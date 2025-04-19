США выводят сотни военных из Сирии. В Пентагоне уже назвали такой шаг "консолидацией", что отражает изменение ситуации с безопасностью в регионе.

США. Фото: из открытых источников

"Признавая успех, которого Соединенные Штаты достигли против ИГИЛ, включая ее территориальное поражение в 2019 году при президенте Трампе, сегодня министр обороны приказал консолидировать американские силы в Сирии в рамках Объединенной объединенной оперативно-тактической группы — операции Inherent Resolve для выбора мест в Сирии", — заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

Парнелл уточнил, что сокращение будет "преднамеренным и основанным на условиях процессом" и приведет к уменьшению численности американских войск в Сирии до менее чем 1000 человек в ближайшие месяцы.

Ранее в СМИ говорилось, что США остановят работу три из восьми передовых баз в северо-восточной Сирии, включая "Грин Виллидж", MSS Euphrates и еще один меньший объект. В целом есть намерения вывести из Сирии около 600 военнослужащих.

Это решение Дональда Трампа очень похоже с тем, что он предпринимал в 2018 году, когда он пытался вывести все силы из Сирии, что повлекло конфликт с Пентагоном и отставку министра обороны Джима Мэттиса.

Читайте также на портале "Комментарии" — командование Сухопутных войск США в Европе и Африке объявило о "давно запланированной" передислокации американского военного персонала и техники из аэропорта Ясенка в Польше вблизи Жешува. Важность в том, что именно этот город является ключевым хабом помощи Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – Пентагон сейчас прорабатывает предложение о выводе до 10 тысяч военнослужащих из Восточной Европы. Впрочем, соответствующий сценарий вызывает беспокойство на обоих континентах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NBC News".



