Главная Новости Мир США "Прилет" в Белый дом США: Безуглая опубликовала фото разрушенного здания
commentss НОВОСТИ Все новости

"Прилет" в Белый дом США: Безуглая опубликовала фото разрушенного здания

В Вашингтоне начали демонтаж части Белого дома. Безуглая иронически отреагировала на реконструкцию.

26 октября 2025, 10:55
Автор:
avatar

Slava Kot

В Вашингтоне начался масштабный демонтаж части Белого дома, являющегося официальной резиденцией президента США. Работы связаны с новым проектом Дональда Трампа, который планирует построить в рамках комплекса роскошный бальный зал стоимостью около 250 миллионов долларов. Народная депутат Марьяна Безуглая опубликовала спутниковые фотографии Белого дома, на котором видны разрушения и подписала это "прилетом" от Трампа.

"Прилет" в Белый дом США: Безуглая опубликовала фото разрушенного здания

Белый дом. Фото из открытых источников

Народная депутат Марьяна Безуглая отреагировала на разрушение Белого дома и опубликовала спутниковые фото с разрушенным фасадом здания с иронической подписью.

"В Белый дом "прилет". От Трампа. Но бункер внизу, похоже, уцелел и будет модифицирован. Сверху прикроют большим новым "бальным" залом. Какие времена, такие ремонты", — пишет Безуглая.

”Прилет” в Белый дом США: Безуглая опубликовала фото разрушенного здания - фото 2

Спутниковые фото показывают разрушение Белого дома

На фото видно, что восточная часть здания частично демонтирована, и работы продолжаются. По данным The Washington Post, техника начала разрушать конструкции еще 20 октября, а звуки демонтажа были слышны по всему правительственному кварталу в Вашингтоне. Ранее Трамп заявлял, что новый проект не изменит внешний вид исторического здания, однако спутниковые снимки показали обратное.

По плану, новый бальный зал на 650 мест втрое превысит размеры нынешнего Восточного зала. Архитектурно она будет исполнена в стиле резиденции Трампа во Флориде — Мар-а-Лаго, которая известна своей позолотой и роскошью.

Сейчас в Белом доме идет демонтаж старых конструкций, а работы могут продолжаться до конца 2026 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США начали разрушать Белый дом, чтобы исполнить желание Трампа.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая отправила Трампа вслед за российским кораблем.



Источник: https://t.me/marybezuhla/5186
