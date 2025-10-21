logo_ukra

У США почали руйнувати Білий дім, аби виконати бажання Трампа (ФОТО)

Робітники розпочали демонтаж Східного крила Білого дому для будівництва бальної зали Дональда Трампа вартістю 250 млн доларів.

21 жовтня 2025, 09:20
Автор:
avatar

Slava Kot

У Вашингтоні робітники почали демонтаж частини Білого дому для реалізації особистого проєкту Дональда Трампа. Президент США хоче побудувати розкішний бальний зал вартістю 250 мільйонів доларів. Попри запевнення Трампа, що роботи не зачеплять історичну споруду, екскаватори вже почали знищувати стіну Східного крила.

У США почали руйнувати Білий дім, аби виконати бажання Трампа (ФОТО)

У Білому домі почали будувати бальну залу Трампа. Фото: The Washington Post

Як повідомляє The Washington Post, 20 жовтня будівельна техніка почала зносити частину східного фасаду Білого дому. Очевидці розповіли, що екскаватор буквально "розривав" конструкції, а звуки демонтажу було чути по всьому урядовому комплексу. За словами представника Білого дому, який коментував ситуацію на умовах анонімності, роботи офіційно розпочалися цього тижня, хоча підготовчі заходи, зокрема збереження історичних елементів, тривали ще з вересня.

У США почали руйнувати Білий дім, аби виконати бажання Трампа (ФОТО) - фото 2

Руйнування стіни Білого дому для побудови бальної зали Трампа. Фото: Reuters

Ще влітку Трамп запевняв, що проєкт його бальної зали не змінить зовнішнього вигляду Білого дому.

"Це не заважатиме нинішній будівлі. Воно буде поруч, але не торкатиметься. Це буде з повною повагою до існуючої споруди, яку я дуже люблю", — сказав Трамп в липні.

Як з’ясувалося, тепер будівництво передбачає повний демонтаж східного крила, яке, за словами чиновників, "і так неодноразово перебудовували". Східне крило вперше звели у 1902 році, а в 1942-му до нього додали другий поверх.

За планом, нова бальна зала матиме близько 650 місць, що утричі більше, ніж може вмістити нинішня Східна зала. Її архітектурний стиль, за задумом Трампа, має нагадувати його резиденцію Мар-а-Лаго у Флориді.

У США почали руйнувати Білий дім, аби виконати бажання Трампа (ФОТО) - фото 2

Руйнування стіни Білого дому для побудови бальної зали Трампа. Фото: BBC

У США почали руйнувати Білий дім, аби виконати бажання Трампа (ФОТО) - фото 2

Руйнування Білого дому для побудови бальної зали Трампа. Фото: Reuters

Будівництво фінансується коштом приватних пожертв. Трамп заявив, що зібрав близько 25 мільйонів доларів від великих корпорацій, серед яких Apple, Amazon, Lockheed Martin, Coinbase та інші. Під час вечері з керівниками технологічних, фінансових і оборонних компаній минулого тижня Трамп хвалився, що зала стане "новим символом американської величі".

Політичні опоненти Трампа різко розкритикували проєкт. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що бальна зала за сотні мільйонів доларів, це не те, що зараз потрібно американському народу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що біля Капітолія у Вашингтоні з’явилася скульптура, що зображує Дональда Трампа та Джеффрі Епштейна.

Також "Коментарі" писали, що Трамп під час розмови з Зеленським у Білому домі, постійно скаржився на одну річ.



Джерело: https://www.washingtonpost.com/politics/2025/10/20/white-house-begins-demolishing-east-wing-facade-build-trumps-ballroom/
