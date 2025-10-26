"Приліт" у Білий дім США: Безугла опублікувала фото зруйнованої будівлі

У Вашингтоні розпочався масштабний демонтаж частини Білого дому, який є офіційною резиденцією президента США. Роботи пов’язані з новим проєктом Дональда Трампа, який планує збудувати у межах комплексу розкішний бальний зал вартістю близько 250 мільйонів доларів. Народна депутатка Мар’яна Безугла опублікувала супутникові фотографії Білого дому, на якому видно руйнування та підписала це "прильотом" від Трампа.

Білий дім. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка Мар’яна Безугла відреагувала на руйнування Білого дому та опублікувала супутникові фото зі зруйнованим фасадом будівлі з іронічним підписом.

"У Білий дім "приліт". Від Трампа. Але бункер внизу, схоже, вцілів і буде модифікований. Зверху прикриють великою новою "бальною" залою. Які часи, такі ремонти", — пише Безугла.

Супутникові фото показують руйнування Білого дому

На фото видно, що східну частину будівлі частково демонтували, і роботи тривають. За даними The Washington Post, техніка почала руйнувати конструкції ще 20 жовтня, а звуки демонтажу було чути по всьому урядовому кварталу у Вашингтоні. Раніше Трамп заявляв, що новий проєкт не змінить зовнішній вигляд історичної будівлі, однак супутникові знімки показали протилежне.

За планом, нова бальна зала на 650 місць утричі перевищить розміри нинішньої Східної зали. Архітектурно вона буде виконана у стилі резиденції Трампа у Флориді — Мар-а-Лаго, яка відома своєю позолотою та розкішшю.

Наразі у Білому домі триває демонтаж старих конструкцій, а роботи можуть тривати до кінця 2026 року.

