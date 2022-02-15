Принял ли Байден приглашение Зеленского: в Белом доме дали ответ

Больше суток в Белом доме думали, какой ответ дать Украине на предложение Владимира Зеленского для Джо Байдена посетить Киев в ближайшие дни. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что на ближайшие дни у американского президента нет в графике каких-либо заграничных визитов. Как передает издание "Комментарии", об этом заявила Карин Жан-Пьер на брифинге.

Джо Байден. Фото из открытых источников

Карин Жан-Пьер уточнила, Вашингтон находится в постоянных контактах с властью в Украине. При этом США не прекращает попыток дипломатическим путем помочь Украине преодолеть тот кризис, который возник в связи с концентрацией российских войск на украинской границе.

Отметим, ранее на Банковой сообщили, что глава украинского государства во время телефонного разговора попросил Джо Байдена в ближайшее время посетить Киев. В Офисе президента высказали мнение, что такой визит мог бы стать сильным сигналом не только украинцам, но и всему мировому сообществу, что паниковать по поводу возможного российского вторжения не стоит и ситуация есть полностью контролируемой. Более того, Зеленский высказал убеждение, что визит Байдена мог бы стабилизировать ситуацию.

Читайте также на портале "Комментарии" – в Госдепе США отметили, что США никогда не заявляли, что российское вторжение в Украину – это факт, которого уже невозможно избежать. Спикер Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон до сих пор остается сторонником дипломатических механизмов урегулирования ситуации и считает, что путем переговоров можно стабилизировать сложившуюся ситуацию.

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