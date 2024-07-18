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Приоритеты в политике Дональда Трампа: есть ли там место для Украины

В случае победы Трампа Украина не будет для него главным приоритетом

сегодня, 13:20
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Черновалова Кристина

В преддверии предстоящих президентских выборов в США Украина может потерять свое место среди приоритетов Дональда Трампа, если он победит. Ева Антоненко из Украинского института политики считает, что такое развитие событий может изменить внешнюю политику Вашингтона по отношению к Москве и привести к нежелательным компромиссам для Киева.

Приоритеты в политике Дональда Трампа: есть ли там место для Украины

Приоритеты в политике Дональда Трампа

По ее словам, Трамп не поддерживал действия России в Украине и не выступал за полную отмену санкций. Однако его последние высказывания о возможности ослабления санкций могут быть попыткой привлечь избирателей, желающих избежать долгосрочных конфликтов. Также Трамп может использовать эти заявления для устранения от действующей политики и подчеркивания своего подхода "Америка прежде всего".

Трампа по России могут быть способом отмежеваться от действующей администрации и обратить внимание на себя тех людей, которые могут быть недовольны нынешним подходом. Заявления Трампа по России можно рассматривать как подтверждение позиции "Америка прежде всего", предполагая, что он будет отдавать приоритет американским интересам над дальнейшей поддержкой Украины", — отметила эксперт.

Ева Антоненко напоминает, что во время своей первой президентской кампании Трамп говорил об улучшении отношений с Россией, но начал поставки оружия Украине. Она отмечает, что республиканцы ранее выдвигали требования к более эффективному использованию помощи Украине.

Эксперт считает, что в случае победы Трампа он может попытаться переложить расходы на войну в Украине на союзников по НАТО и странам ЕС. Это может изменить баланс сил в регионе и повлиять на международную стабильность.

Читайте на портале "Комментарии" — Будущая политика Дональда Трампа в роли президента США вызывает много обсуждений, особенно его обещание быстро завершить войну в Украине. Политолог Петр Олещук рассказал " Комментариям", что такие заявления можно рассматривать как сигнал в Кремль о готовности к переговорам и поиске компромиссов.



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Источник: https://society.comments.ua/ua/news/developments/chi-diysno-tramp-rozpochav-torgi-z-putinim-pro-scho-govoryat-yogo-zayavi-736970.html
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