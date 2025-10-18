Настав час: Трамп після зустрічі із Зеленським зробив обнадійливу заяву про припинення війни

Рубрики
Президент США Дональд Трамп повідомив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським закликав укласти мирну угоду та "зупинитися там, де є". Як передає портал "Коментарі", про це Трамп повідомив у соцмережі Х.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Дональд Трамп назвав зустріч дуже "цікавою та сердечною".
Також глава Білого дому знову додав, що ця війна ніколи б не розпочалася, якби він був президентом.
