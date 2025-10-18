Настав час: Трамп після зустрічі із Зеленським зробив обнадійливу заяву про припинення війни

Президент США Дональд Трамп повідомив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським закликав укласти мирну угоду та "зупинитися там, де є". Як передає портал "Коментарі", про це Трамп повідомив у соцмережі Х.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Дональд Трамп назвав зустріч дуже "цікавою та сердечною".

"Я сказав йому, як і президенту Путіну, що настав час припинити вбивства і укласти угоду! Досить пролито крові, а межі власності визначаються війною і сміливістю. Вони повинні зупинитися там, де вони є. Нехай обидва проголосять перемогу, нехай історія вирішить! Більше ніякої стрілянини, ніяких смертей, ніяких величезних і нераціональних витрат грошей", — зазначив Трамп.

Також глава Білого дому знову додав, що ця війна ніколи б не розпочалася, якби він був президентом.

"У цьому сенсі вони обоє чудово справляються. Ми маємо це зробити. Ми повинні позбутися частини ненависті один до одного. Знаєте, вони не люблять одне одного. Я говорю це перед президентом Зеленським, але я говорю це також і перед президентом Путіним. Вони мають величезну ворожнечу. Це справді те, що, на мою думку, заважає врегулюванню", — зазначив Трамп.

