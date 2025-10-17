Трамп оценил Зеленского и Путина: что сказал

Трамп оценил Зеленского и Путина в качестве переговорщиков. По его словам, они "оба замечательные, но между ними вражда". Об этом он заявил во время визита Владимира Зеленского в США.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"В этом смысле они оба прекрасно справляются. Мы должны это сделать. Мы должны избавиться от части ненависти друг к другу. Знаете, они не любят друг друга. Я говорю это перед президентом Зеленским, но я говорю это также и перед президентом Путиным. У них огромная вражда. Это действительно то, что, по моему мнению, мешаем урегулированию".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп сделал заявление об одежде Зеленского . Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне сделал неожиданное заявление о внешнем виде президента Украины Владимира Зеленского, похвалив его одежду и назвав украинского лидера "очень стильным" и "сильным политиком".

17 октября, во время встречи в Вашингтоне Дональд Трамп перед журналистами отметил стиль Зеленского.

"Зеленский выглядит великолепно в своем пиджаке. Он действительно очень стильный. Мне нравится. Он очень сильный лидер, многое переживший. Мы прекрасно ладим", — сказал Трамп.

Кроме комплиментов Трамп заявил, что во время переговоров за закрытыми дверями они обсудят его недавний разговор с Владимиром Путиным.

"Сегодня мы поговорим о моем вчерашнем разговоре с Путиным, где были обрисованы определенные принципы, и мы увидим, удастся ли нам это решить. Я думаю, что Путин хочет закончить войну. Иначе он не говорил бы так. Мы говорили с ним вчера 2,5 часа, он хочет с ней закончить."

