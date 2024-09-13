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Признание фиаско: что заявил Трамп после дебатов с Гаррис

Трамп заявил, что больше не будет проводить дебаты с Гаррис

сегодня, 07:35
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Кравцев Сергей

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Камалой Гаррис, утверждая, что она якобы проиграла их 10 сентября и нет смысла вновь давать ей шанс на победу. Как передает портал "Комментарии", о своем решении Дональд Трамп сообщил у себя в сети Truth Social.

Признание фиаско: что заявил Трамп после дебатов с Гаррис

Гаррис и Трамп

"Когда боксер проигрывает бой, первыми словами, которые он произносит, являются: "Я ХОЧУ РЕВАНШ". Опросы четко показывают, что я выиграл дебаты против радикальной левой кандидатки от Демократической партии Камалы Гаррис, во вторник вечером, и она немедленно призвала к новым дебатам", – написал Дональд Трамп.

Политик также акцентировал, что Камала Гаррис и Джо Байден "разрушили страну".

Стоит отметить, что до своего сообщения в соцсети Дональд Трамп в эфире "Fox & Friends" заявил, что он "вероятно" не согласится на новые дебаты с каналом, а в четверг (о чем писали выше) подтвердил, что вообще не будет снова вступать в дебаты с вице-президентом США. Трамп ссылается на "решительную победу" в состязании, которое по общему, прошло в пользу Харрис.

Читайте также на портале "Комментарии" — кандидат в президенты США Камала Гаррис заявила, что у Украины и дальше будет крепкая поддержка в войне с Россией, а кандидат в президенты США Дональд Трамп, по ее словам, через 24 часа сдаст Украину Путину, если вернется в Белый дом. На вопрос ведущего дебатов, хотите ли вы, чтобы Украина выиграла войну, тот же Трамп дважды уклонился от прямого ответа и сказал, что в интересах США чтобы война закончились и перестали погибать миллионы людей. Интересно, что по результатам опроса телерадиокомпании CNN в США, на дебатах победа досталась представительнице Демократической партии. О чем говорят заявления кандидатов в президенты США по поводу войны в Украине? Стоит ли нам волноваться? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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