Признание фиаско: что заявил Трамп после дебатов с Гаррис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Камалой Гаррис, утверждая, что она якобы проиграла их 10 сентября и нет смысла вновь давать ей шанс на победу. Как передает портал "Комментарии", о своем решении Дональд Трамп сообщил у себя в сети Truth Social.

Гаррис и Трамп

"Когда боксер проигрывает бой, первыми словами, которые он произносит, являются: "Я ХОЧУ РЕВАНШ". Опросы четко показывают, что я выиграл дебаты против радикальной левой кандидатки от Демократической партии Камалы Гаррис, во вторник вечером, и она немедленно призвала к новым дебатам", – написал Дональд Трамп.

Политик также акцентировал, что Камала Гаррис и Джо Байден "разрушили страну".

Стоит отметить, что до своего сообщения в соцсети Дональд Трамп в эфире "Fox & Friends" заявил, что он "вероятно" не согласится на новые дебаты с каналом, а в четверг (о чем писали выше) подтвердил, что вообще не будет снова вступать в дебаты с вице-президентом США. Трамп ссылается на "решительную победу" в состязании, которое по общему, прошло в пользу Харрис.

Читайте также на портале "Комментарии" — кандидат в президенты США Камала Гаррис заявила, что у Украины и дальше будет крепкая поддержка в войне с Россией, а кандидат в президенты США Дональд Трамп, по ее словам, через 24 часа сдаст Украину Путину, если вернется в Белый дом. На вопрос ведущего дебатов, хотите ли вы, чтобы Украина выиграла войну, тот же Трамп дважды уклонился от прямого ответа и сказал, что в интересах США чтобы война закончились и перестали погибать миллионы людей. Интересно, что по результатам опроса телерадиокомпании CNN в США, на дебатах победа досталась представительнице Демократической партии. О чем говорят заявления кандидатов в президенты США по поводу войны в Украине? Стоит ли нам волноваться? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



