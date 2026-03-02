Призыв к удару: в сети X обнародовали точную локацию Трампа с прямым обращением к иранским властям

На фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном в социальной сети X (бывший Twitter) разразился громкий скандал. Страница под названием Canada hates Trump опубликовала сообщение, которое многие расценили как прямое подстрекательство к покушению на жизнь Дональда Трампа.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Авторы аккаунта обнародовали карту штата Флорида, на которой четко обозначена резиденция политика Мар-а-Лаго. Публикация сопровождалась конкретными координатами и провокационной подписью на английском языке.

"Trump is here" ("Трамп здесь"), — говорится в сообщении, адресованном официальным структурам Ирана.

Пользователи сети и поклонники Трампа уже призвали администрацию платформы X и правоохранительные органы отреагировать на этот инцидент. По мнению многих комментаторов, предоставление точных координат частной резиденции иностранному государству, с которым идет конфликт, является прямой угрозой национальной безопасности США и призывом к террористическому акту.

Пока неизвестно, была ли эта публикация удалена модераторами и начато ли расследование в отношении владельцев аккаунта. Ситуация остается напряженной, поскольку ранее иранские власти неоднократно выражали угрозы в адрес Дональда Трампа.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на фоне обострения мировых конфликтов Франция официально объявила о стратегическом расширении своего ядерного потенциала и изменении оборонной политики. Президент Эммануэль Макрон заявил, что страна значительно увеличивает количество ядерных боеголовок и отказывается от публичной отчетности о своем арсенале.