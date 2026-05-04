США «Проект Свободи»: США запускають нову операцію в Ормузькій протоці
«Проект Свободи»: США запускають нову операцію в Ормузькій протоці

Дональд Трамп обіцяє вивести судна, що застрягли, адже на борту закінчуються вода і їжа

4 травня 2026, 07:37
Кравцев Сергей

США оголосили про старт масштабної гуманітарної місії "Проект Свободи", спрямованої на розблокування цивільних судів до Ормузської протоки. Операція розпочнеться вже у понеділок вранці за місцевим часом, повідомив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Ормузька протока. Фото: з відкритих джерел

За його словами, у зоні конфлікту опинилися десятки нейтральних кораблів, які не мають відношення до бойових дій. Ряд держав звернулися до Вашингтона з проханням допомогти в їх евакуації. Трамп наголосив, що судна фактично стали заручниками ситуації, що розгортається на Близькому Сході.

Мета операції – забезпечити безпечне виведення суден у відкриті води, щоб вони могли продовжити комерційну діяльність. Влада США вже веде переговори з Іран, розраховуючи знизити ризики під час проведення місії.

Особливу тривогу викликає становище екіпажів: на багатьох судах виснажуються запаси продовольства та прісної води. Тривале перебування у протоці створює пряму загрозу здоров'ю моряків, наголошується у заяві.

При цьому, як визнають у Вашингтоні, навіть успішне завершення операції не гарантує повернення судноплавних компаній до регіону. Очікується, що більшість із них уникатиме Ормузької протоки до повної стабілізації ситуації, що може посилити тиск на глобальні ланцюжки поставок та енергетичні ринки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп заявив, що ретельно вивчив новий варіант мирної пропозиції Ірану, але відхилив його. Таку заяву він зробив у коментарі журналісту ізраїльського видання Kan News Натану Гуттману.

"Для мене воно неприйнятне. Я його вивчив, я вивчив все — воно неприйнятне", — сказав Дональд Трамп журналісту.




Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump
