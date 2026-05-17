Профессор из США высмеял заявления Трампа о скором мире в Украине

Slava Kot
Профессор международной политики из США Скотт Лукас резко высказался по поводу обещаний президента США Дональда Трампа быстро закончить войну России против Украины. По мнению эксперта, постоянные заявления Трампа о "близком мире" уже давно превратились в политический шум, не имеющий реального влияния на ситуацию на фронте.
Скотт Лукас подверг критике заявления Дональда Трампа.
Скотт Лукас в интервью "24 Каналу" прокомментировал заявления Трампа о скором мире в Украине. По его словам, Трамп еще в начале своего президентского срока в 2025 году заявлял о готовности "скоро заключить соглашение" и завершить войну. Однако с тех пор прошло больше полугода, а риторика Белого дома почти не изменилась.
Лукас подчеркнул, что Трамп на самом деле не завершил ни одну из 8 войн, о которых говорит. Кроме того, американский президент сам начал новую войну с Ираном.
По словам Лукаса, гораздо важнее не публичные заявления американского президента, а реальные переговоры между США и Украиной по военному сотрудничеству.
