Профессор из США высмеял заявления Трампа о скором мире в Украине

Профессор международной политики из США Скотт Лукас резко высказался по поводу обещаний президента США Дональда Трампа быстро закончить войну России против Украины. По мнению эксперта, постоянные заявления Трампа о "близком мире" уже давно превратились в политический шум, не имеющий реального влияния на ситуацию на фронте.

Скотт Лукас подверг критике заявления Дональда Трампа.

Скотт Лукас в интервью "24 Каналу" прокомментировал заявления Трампа о скором мире в Украине. По его словам, Трамп еще в начале своего президентского срока в 2025 году заявлял о готовности "скоро заключить соглашение" и завершить войну. Однако с тех пор прошло больше полугода, а риторика Белого дома почти не изменилась.

"Если бы мне платили всякий раз, когда Трамп говорит, что мирное соглашение уже близко, я был бы сказочно богатым", — иронически сказал профессор.

Лукас подчеркнул, что Трамп на самом деле не завершил ни одну из 8 войн, о которых говорит. Кроме того, американский президент сам начал новую войну с Ираном.

По словам Лукаса, гораздо важнее не публичные заявления американского президента, а реальные переговоры между США и Украиной по военному сотрудничеству.

"Например, недавно американские чиновники встретились с украинскими коллегами и обсудили технологии и производство беспилотников. То есть представители США сейчас ведут переговоры с Украиной о военном сотрудничестве, несмотря на то, что лагерь Трампа фактически перекрыл Киеву любую помощь", — добавил Лукас.

