Трамп пригрозив Ірану: чому на Тегеран чекають "важкі часи"

Президент США Дональд Трамп різко висловився щодо Ірану та попередив Тегеран про серйозні наслідки у разі провалу переговорів з Вашингтоном. На тлі загострення ситуації навколо іранської ядерної програми в американській адміністрації дедалі активніше обговорюють можливість нових ударів по іранських об’єктах.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

В інтерв’ю французькому телеканалу BFMTV Трамп заявив, що не впевнений у досягненні домовленостей найближчим часом, однак дав зрозуміти, що якщо угоду не буде укладено, США можуть відновити удари по Ірану.

"Я поняття не маю, чи зроблять вони це. Якщо ні, на них чекають дуже важкі часи, дуже важкі часи. Їм краще укласти угоду", — сказав Трамп.

За даними американських медіа, зокрема The New York Times, Білий дім найближчим часом може ухвалити рішення щодо подальших дій стосовно Ірану. Серед варіантів вказують відновлення військових ударів по іранській інфраструктурі, якщо дипломатичні переговори остаточно зайдуть у глухий кут.

Напруження посилилося після візиту Трампа до Китаю та його переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Як повідомляє CNN, зустріч не принесла прориву щодо питання Ірану, а всередині американської адміністрації виникли суперечки щодо подальшої стратегії.

Частина чиновників, зокрема представники Пентагону, виступають за жорсткіший сценарій і посилення тиску на Тегеран. Інші ж наполягають на продовженні дипломатичних контактів, щоб уникнути нового масштабного конфлікту на Близькому Сході. Сам Трамп останніми тижнями публічно схилявся до переговорного варіанту, однак остаточного рішення щодо Ірану наразі не ухвалено.

