Прогноз для мира неутешителен: Трамп обещает ад в ближайшую ночь

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, вероятно, напомнил о своем заявлении нанести адский удар по Ирану.

На своей странице в соцсети Truth social он разместил соответствующий прогноз.

"Целая цивилизация погибнет этой ночью, и она никогда больше не вернется. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и произойдет. Однако, теперь, когда мы имеем полное и тотальное изменение режима, где преобладают другие, умнее и менее радикализированные умы, возможно, что-то революционно чудесное может случиться? КТО ЗНАЕТ? Мы узнаем сегодня вечером, в один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира. 47 лет вымогательства, коррупции и смертей наконец-то закончатся. Благослови Боже Великий Народ Ирана!”, — говорится в сообщении.

Респондентов попросили оценить, кто из мировых лидеров представляет наибольшую угрозу миру в мире.

Респондентов попросили оценить, кто из мировых лидеров представляет наибольшую угрозу миру в мире. 81% тех, кто оценивал Трампа, называют его опасным, а что касается Путина, то так считают 79,3%.

63% испанцев выбрали Трампа как человека, ныне представляющего "очень большую" угрозу миру, когда в отношении российского руководителя результат держится на отметке 52%.

Далее в рейтинге самых опасных для мира в мире испанцы определили премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с результатом 71% и новоизбранного аятолла Ирана Моджтаба Хаменеи — 63%.



