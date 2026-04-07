Прогноз для мира неутешителен: Трамп обещает ад в ближайшую ночь

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, вероятно, напомнил о своем заявлении нанести адский удар по Ирану.
Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"
На своей странице в соцсети Truth social он разместил соответствующий прогноз.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что слова и действия президента США Трампа пугают европейцев больше чем лидер России Путин или лидер КНДР Ким Чен Ына. Такие данные получили в результате опроса, проведенного в Испании.
Респондентов попросили оценить, кто из мировых лидеров представляет наибольшую угрозу миру в мире. 81% тех, кто оценивал Трампа, называют его опасным, а что касается Путина, то так считают 79,3%.
63% испанцев выбрали Трампа как человека, ныне представляющего "очень большую" угрозу миру, когда в отношении российского руководителя результат держится на отметке 52%.
Далее в рейтинге самых опасных для мира в мире испанцы определили премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с результатом 71% и новоизбранного аятолла Ирана Моджтаба Хаменеи — 63%.