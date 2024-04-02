Проголосуют ли республиканцы за помощь Украине: у Джонсона появилась новая идея

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон придумал новую схему, которая должна убедить республиканцев проголосовать за предоставление американской военной помощи Украине. На этот раз он хочет связать этот вопрос с отменой запрета на экспорт природного газа из США, введенного администрацией Джо Байдена. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

"Если бы республиканцы могли утверждать, что они добились уступки, которая подрывает климатическую программу Байдена, то перед выборами они имели бы редкое объединяющее послание. Увеличение экспорта природного газа США также позволит Республиканской партии утверждать, что она достигла прямого прогресса в противостоянии России", — говорится в публикации.

Издание отмечает, что эта идея Джонсона пока считается недостаточно сильным аргументом, который бы заставил радикальных консерваторов-республиканцев голосовать за выделение денег Украине. Поэтому пока Республиканская партия до сих пор не определилась, на каких условиях она будет голосовать за новую программу военных поставок.

Отмечается, что Джонсон также рассматривает другие варианты, чтобы сделать помощь Украине несколько приятнее для своих соратников. Однако за подобные инициативы не станут голосовать уже демократы.

Читайте также на портале "Комментарии" — после 9 апреля, когда американские парламентарии вернутся из отпуска, продолжиться обсуждение о законопроекте касательно внешней помощи, в том числе Украине. Судя по заявлениям спикера Палаты представителей Майка Джонсона, он не намерен ставить на голосование вариант, поддержанный в феврале Сенатом (с выделением 60 млрд долларов безвозмездной помощи Украине). Похоже, ставка будет сделана на новый законопроект, где помощь намерены предоставить в виде кредита. Акцент также может делаться на передачу Украине арестованных российских активов. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" продолжающуюся эпопею с (не)выделением Штатами помощи Украине.



