Что означает помощь от США в кредит: есть ли шансы получить арестованные активы РФ

После 9 апреля, когда американские парламентарии вернутся из отпуска, продолжиться обсуждение о законопроекте касательно внешней помощи, в том числе Украине. Судя по заявлениям спикера Палаты представителей Майка Джонсона, он не намерен ставить на голосование вариант, поддержанный в феврале Сенатом (с выделением 60 млрд долларов безвозмездной помощи Украине). Похоже, ставка будет сделана на новый законопроект, где помощь намерены предоставить в виде кредита. Акцент также может делаться на передачу Украине арестованных российских активов. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" продолжающуюся эпопею с (не)выделением Штатами помощи Украине.

Помощь Украине. Фото из открытых источников

Скорее всего проголосуют именно такой – новый компромиссный вариант

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что, скорее всего, законопроект о военно-финансовой помощи Украине после пасхальных каникул в США будет поставлен на голосование. Вопрос – в каком виде.

появится новый законопроект. В котором помощь Украине предложат выдавать в виде кредитов, а не безвозмездно, как было в основном ранее. Трамп не раз акцентировал, что согласен именно на такой вариант . Э тот же тезис озвучил Грэм, представитель т.н. "ястребов" среди республиканцев. Учитывая, что в праймериз Трамп победил став, по сути, единственным возможным кандидатом от Республиканской партии в президенты, в этой политсиле, где есть разные мнение касательно помощи Украине, будут прислушиваться именно к его мнению", – поясняет политолог. "Учитывая недавние заявления экс-президента Трампа (который попытается вернуться в Белый дом), спикера Джонсона, а также влиятельного сенатора-республиканца Грэма, недавно побывавшего с визитом в Киеве

Скорее всего, продолжает он, проголосуют именно такой – новый компромиссный вариант. Причем и демократы, и республиканцы будут представлять это как свою заслугу.

потеряны новые территории". "Республиканцы, по крайней мере, сторонники трампистского крыла, станут акцентировать, что экономят деньги американских налогоплательщиков, – прогнозирует Максим Яли. – Ну, а демократы во главе с Байденом станут подчеркивать, что именно их усилиями, их готовностью идти на компромиссы, удалось разблокировать финансово-военную помощь Украине. Помощь, без которой ситуация на фронте продолжила бы для нас усугубляться. И могли быть, как заявлял в недавнем интервью иноСМИ президент Зеленский

Не верится в передачу Украине арестованных российских активов

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний признался, что не верит в передачу Украине арестованных российских активов.

"Американцы могут много говорить об этом, но суть в том, что основная часть таких активов – в Европе. А судя по том, что представители ЕС не смогли согласовать даже передачу Украине доходов от этих активов (около 5 млрд евро), то ситуация тут выглядит бесперспективной. Разве что будет попытка нанять зубастые адвокатские конторы (одну, к примеру, в Брюсселе, а другую — в Нью-Йорке), которые займутся данным вопросом", – размышляет эксперт.

Что касается выдачи помощи в кредит – если это будет в виде ленд-лиза, тут нет ничего плохого, считает он.

"Если проводить аналогии со Второй мировой войной (когда США предоставили такого рода помощь Великобритании), то речь о безлимитном кредите, который можно использовать для получения необходимых ресурсов (вооружений, боеприпасов, стратегических материалов и так далее). То, что уничтожается на поле боя, возвращать не надо. После войны проводится ревизия. Что-то возвращается, что-то остается в Украине, что-то идет по остаточной стоимости. И дальше возможна реструктуризация на многие годы. Например, Британия окончательно закрыла перед США долг по ленд-лизу лишь в 2006 году", – подчеркивает Тарас Загородний.

Учитывая, что помощь нужна нам здесь и сейчас, такой вариант вполне приемлем, поясняет эксперт.

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