Проиграл битву за Украину: СМИ навали фатальную ошибку Трампа и что его ждет дальше

Желающий вновь вернуться в Белый дом Дональд Трамп постепенно теряет влияние в Республиканской партии, ярким свидетельством чего стало принятие пакета помощи для Украины в нижней палате Конгресса. Это также указывает на растущую вероятность поражения Трампа на президентских выборах в ноябре этого года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Atlantic".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Дональд Трамп безоговорочно доминировал в Республиканской партии в течение 9 лет, хотя его взгляды и риторика часто противоречили основам политической платформы партии. Это в частности касалось непонятной для остальных республиканцев любви Трампа к России и Путину.

В конце концов Трампу удалось ввести в партии принцип: если хочешь иметь его лояльность, стань врагом для Украины. Именно этим объясняется то, что традиционно лояльные к Украине республиканцы долгое время блокировали новую помощь Киеву – в угоду Трампу.

Однако не только позиция Трампа по Украине раздражала многих республиканцев. В начале этого года Трамп сорвал двухпартийное соглашение по усилению границы с Мексикой. Соглашение, которое нравилось многим республиканцам.

"Через три месяца партия Трампа в Конгрессе восстала против него — и не из-за личного возмездия какому-то чудаку, лояльному Трампу, а из-за одного из самых дорогих вопросов Трампа — его приверженности России против Украины", — пишет The Atlantic.

Журналисты обращают внимание, что голосование по помощи для Украины – это лишь одно из проявлений большого процесса: Трамп постепенно теряет лояльность своих партийцев и электората.

Также Трамп теряет благосклонность спонсоров — людей, которые добровольно жертвуют деньги на финансирование предвыборной кампании симпатичного им кандидата. Сейчас предвыборный штаб Байдена имеет вдвое больше денег, чем штаб Трампа, который еще недавно считался почти гарантированным победителем на осенних выборах.

Одновременно с этим Дональд Трамп теряет свои "козыря", которые был намерен использовать в борьбе против Джо Байдена, ведь инфляция в США снижается, преступность уменьшилась, а миграционный вопрос дискредитировал сам Трамп, заблокировав соглашение, которое должно было решить его. И это все на фоне новых судебных процессов над Трампом за его коммерческие и личные "подвиги".

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