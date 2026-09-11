Прокурор, искавший "заговор" против Трампа, вдруг подал в отставку: детали

Прокурор США Джозеф Дидженова, возглавлявший расследование против ряда политических и силовых оппонентов Дональда Трампа, покидает Министерство юстиции. О своей отставке он сообщил Reuters, не раскрывая причин решения.

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"Для меня было честью и привилегией служить президенту и департаменту", — заявил Дидженова.

Его уход может поставить под вопрос дальнейшую судьбу расследования, которое изначально имело громкие политические перспективы.

Дидженова считается давним союзником Трампа. В апреле он присоединился к Минюсту и получил руководство расследованием во Флориде. В публичных заявлениях прокурор поддерживал версию президента о том, что расследование российского вмешательства в выборы 2016 года было политически мотивированной кампанией против Трампа.

Следствие изучало выводы американской разведки от 2017 года о попытках России повлиять на президентскую кампанию Трампа. Кроме того, внимание уделялось делам бывшего спецпрокурора Джека Смита, включая расследования хранения секретных документов в Мар-а-Лаго и попыток Трампа оспорить результаты выборов 2020 года.

За время работы следственная группа не предъявила никому уголовных обвинений. При этом следователи допрашивали нынешних и бывших сотрудников разведки, а в последние недели пытались получить показания у сотрудников ФБР, связанных с обыском резиденции Трампа в 2022 году.

Расследование вписывалось в более широкую кампанию администрации против людей, которых в окружении президента считают его политическими противниками. Некоторые сторонники Трампа рассчитывали, что дело может привести к преследованию Джека Смита, бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана и экс-директора ФБР Джеймса Коми.

Однако даже возможные обвинения могут столкнуться с юридическими препятствиями. В частности, юристы сомневаются, имеет ли прокуратура Флориды достаточные основания для преследования по делам, значительная часть которых связана с Вашингтоном и Вирджинией.

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