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Прокурор, искавший "заговор" против Трампа, вдруг подал в отставку: детали

Джозеф Дидженова, руководивший расследованием о предполагаемом заговоре против Дональда Трампа, объявил об отставке

11 сентября 2026, 11:20
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Кравцев Сергей

Прокурор США Джозеф Дидженова, возглавлявший расследование против ряда политических и силовых оппонентов Дональда Трампа, покидает Министерство юстиции. О своей отставке он сообщил Reuters, не раскрывая причин решения.

Прокурор, искавший "заговор" против Трампа, вдруг подал в отставку: детали

США. Фото: из открытых источников

"Для меня было честью и привилегией служить президенту и департаменту", — заявил Дидженова.

Его уход может поставить под вопрос дальнейшую судьбу расследования, которое изначально имело громкие политические перспективы.

Дидженова считается давним союзником Трампа. В апреле он присоединился к Минюсту и получил руководство расследованием во Флориде. В публичных заявлениях прокурор поддерживал версию президента о том, что расследование российского вмешательства в выборы 2016 года было политически мотивированной кампанией против Трампа.

Следствие изучало выводы американской разведки от 2017 года о попытках России повлиять на президентскую кампанию Трампа. Кроме того, внимание уделялось делам бывшего спецпрокурора Джека Смита, включая расследования хранения секретных документов в Мар-а-Лаго и попыток Трампа оспорить результаты выборов 2020 года.

За время работы следственная группа не предъявила никому уголовных обвинений. При этом следователи допрашивали нынешних и бывших сотрудников разведки, а в последние недели пытались получить показания у сотрудников ФБР, связанных с обыском резиденции Трампа в 2022 году.

Расследование вписывалось в более широкую кампанию администрации против людей, которых в окружении президента считают его политическими противниками. Некоторые сторонники Трампа рассчитывали, что дело может привести к преследованию Джека Смита, бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана и экс-директора ФБР Джеймса Коми.

Однако даже возможные обвинения могут столкнуться с юридическими препятствиями. В частности, юристы сомневаются, имеет ли прокуратура Флориды достаточные основания для преследования по делам, значительная часть которых связана с Вашингтоном и Вирджинией.

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Источник: https://www.reuters.com/legal/government/us-prosecutor-overseeing-probe-trump-foes-resigns-2026-09-10/
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