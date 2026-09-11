Прокурор, який шукав "змову" проти Трампа, раптом подав у відставку: деталі

Прокурор США Джозеф Дідженова, який очолював розслідування проти низки політичних та силових опонентів Дональда Трампа, залишає Міністерство юстиції. Про свою відставку він повідомив Reuters, не розкриваючи причини рішення.

США. Фото: із відкритих джерел

"Для мене було честю та привілеєм служити президенту та департаменту", — заявив Дідженова.

Його звільнення може поставити під питання подальшу долю розслідування, яке спочатку мало гучні політичні перспективи.

Дідженова вважається давнім союзником Трампа. У квітні він приєднався до Мін'юсту та отримав керівництво розслідуванням у Флориді. У публічних заявах прокурор підтримував версію президента про те, що розслідування російського втручання у вибори 2016 року було політично вмотивованою кампанією проти Трампа.

Слідство вивчало висновки американської розвідки від 2017 року про спроби Росії вплинути на президентську кампанію Трампа. Крім того, увага приділялася справам колишнього спецпрокурора Джека Сміта, включаючи розслідування зберігання секретних документів у Мар-а-Лаго та спроб Трампа оскаржити результати виборів 2020 року.

За час роботи слідча група не висунула нікому кримінальних звинувачень. При цьому слідчі допитували нинішніх та колишніх співробітників розвідки, а останні тижні намагалися отримати свідчення у співробітників ФБР, пов'язаних із обшуком резиденції Трампа у 2022 році.

Розслідування вписувалося в ширшу кампанію адміністрації проти людей, яких серед президента вважають його політичними противниками. Деякі прихильники Трампа розраховували, що справа може призвести до переслідування Джека Сміта, колишнього голови ЦРУ Джона Бреннана та екс-директора ФБР Джеймса Комі.

Однак навіть можливі звинувачення можуть мати справу з юридичними перешкодами. Зокрема, юристи сумніваються, чи прокуратура Флориди має достатні підстави для переслідування у справах, значна частина яких пов'язана з Вашингтоном та Вірджинією.

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