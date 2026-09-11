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Трамп дал жесткий ответ на вопрос о войне с Ираном

Президент США заявил, что не испытывает сожалений из-за начала конфликта и уверен: его сторонники поддерживают жесткую линию против Тегерана, несмотря на возможные последствия для выборов

11 сентября 2026, 07:32
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что не сожалеет о решении начать войну с Ираном. Более того, американский лидер утверждает, что в случае необходимости повторил бы свои действия без изменений, несмотря на потенциальное влияние конфликта на промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре. Об этом Трамп рассказал в интервью Fox News. Отвечая на вопрос о возможном сожалении из-за начала войны, президент заявил, что не считает это слово подходящим для описания своей позиции.

Трамп дал жесткий ответ на вопрос о войне с Ираном

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я не верю в слово "сожаление". Всегда можно немного поразмышлять над собой. Если бы мне пришлось все повторить, я бы сделал все точно так же", — сказал глава Белого дома.

Трамп также отверг предположения о том, что война могла разочаровать часть его политической базы. По словам президента, его сторонники, напротив, гордятся тем, что он не позволяет Ирану получить ядерное оружие.

Американский лидер при этом сделал еще одно примечательное заявление относительно продолжительности конфликта. Трамп вновь допустил, что война завершится сразу после промежуточных выборов в США.

"Все закончится сразу после выборов", — заявил президент.

Трамп ранее также утверждал, что Иран пытается повлиять на американские выборы. Их результаты будут иметь большое значение для администрации президента, поскольку определят, сможет ли Республиканская партия сохранить контроль над Конгрессом.

Таким образом, Белый дом одновременно связывает конфликт с вопросом ядерной безопасности и признает его возможное политическое значение внутри США. При этом Трамп демонстрирует готовность и дальше защищать выбранный курс, не считая начало войны ошибкой.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TSik0F5Sn0E
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