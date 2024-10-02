Провалил ли Зеленский визит в США: почему все не так плохо, как говорят критики

На Западе и в Украине можно услышать как очень положительные, так и очень негативные оценки визита Владимира Зеленского в США. Однако есть основания констатировать, что визит Зеленского был скорее удачным, чем неудачным.

Зеленский совершил многодневный визит в Штаты. Фото из открытых источников

"Действительно, США не озвучили публично о том, что разрешают бить западным вооружением вглубь российской территории. Впрочем, на мой взгляд, такое решение принято, но о нем не будет публично объявлено. Джо Байден или кто-то другой из Белого дома не выйдет и не заявит публично, что США позволяют ВСУ наносить удары по Кремлю или Московской области", — заявил политолог Валерий Клочок.

Политолог отметил, что в преддверии визита было много публикаций, что Украина может не получить финансирование, выделяемое в рамках программы президента США. Результатом визита стали дополнительные $8 миллиардов, которые американский президент выделил Киеву, отметил он.

"Также мы увидели много критических публикаций в западной прессе по поводу украинского плана победы, которые очень сильно оторваны от реальности. На самом деле, документ изучается, а фидбек Украина получит в октябре, когда в Германии состоится многообещающая встреча коалиции "Рамштайн" на уровне лидеров государств", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина не пойдет на компромиссы по территориальной целостности и суверенитету. "Нужно стремиться к полной ответственности России и восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым, а не территориальные компромиссы. В противном случае это будет отложенная война. Европа не может себе позволить иметь серые зоны или замороженные конфликты", – заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что 1 октября Иран запустил по Израилю 180 ракет, сообщил спикер Армии обороны Израиля. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал атаку Ирана неэффективной. Он заявил, что в Израиле нет погибших в результате вражеской ракетной атаки. В Белом доме также заявили, что корабли ВМС США участвовали в отражении иранской атаки.

