Провалил ли Зеленский визит в США: почему все не так плохо, как говорят критики

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Марьян Ощановский
На Западе и в Украине можно услышать как очень положительные, так и очень негативные оценки визита Владимира Зеленского в США. Однако есть основания констатировать, что визит Зеленского был скорее удачным, чем неудачным.
Зеленский совершил многодневный визит в Штаты. Фото из открытых источников
Политолог отметил, что в преддверии визита было много публикаций, что Украина может не получить финансирование, выделяемое в рамках программы президента США. Результатом визита стали дополнительные $8 миллиардов, которые американский президент выделил Киеву, отметил он.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина не пойдет на компромиссы по территориальной целостности и суверенитету. "Нужно стремиться к полной ответственности России и восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым, а не территориальные компромиссы. В противном случае это будет отложенная война. Европа не может себе позволить иметь серые зоны или замороженные конфликты", – заявил он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что 1 октября Иран запустил по Израилю 180 ракет, сообщил спикер Армии обороны Израиля. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал атаку Ирана неэффективной. Он заявил, что в Израиле нет погибших в результате вражеской ракетной атаки. В Белом доме также заявили, что корабли ВМС США участвовали в отражении иранской атаки.
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