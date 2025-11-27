Перевірять усіх: Трамп оголосив жорстке рішення щодо мігрантів після стрілянини у Вашингтоні

Американське ФБР заявило про встановлення особи чоловіка, який влаштував стрілянину у Вашингтоні 26 листопада. За даними слідства, підозрюваним виявився 29-річний Рахманулла Лаканвал, громадянин Афганістану.

Президент США Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Президент Дональд Трамп оголосив, що підозрюваний прибув до США у вересні 2021 року — незабаром після виведення американських військ із Афганістану, повідомляє CBS News.

Після цього Трамп зробив жорстку заяву щодо афганців у США, наголосивши, що не збирається миритися з подібними зазіханнями на закон і порядок з боку людей, "яким взагалі не місце в країні".

"Тепер ми повинні переглянути кожного іноземця, який в'їхав з Афганістану за часів Байдена. І ми повинні вжити всіх необхідних заходів для забезпечення висилки будь-якого іноземця з будь-якої країни, який не належить до нашої країни і не приносить користь нашій країні", — сказав Трамп.

Водночас видання пише, що отримало внутрішній документ федерального уряду ще від 21 листопада. У ньому йшлося про доручення адміністрації Трампа перевірити всі справи афганських біженців, прийнятих за часів Байдена.

У службовій записці директор Служби громадянства та імміграції США Джозеф Едлоу наказав посадовцям проаналізувати всі кейси біженців, які прибули до країни з 20 січня 2021 року до 20 лютого 2025 року. Для частини з них можуть провести повторні співбесіди.

Федеральна статистика свідчить, що з лютого 2021-го по січень 2025-го до США в’їхало приблизно 233 тисячі біженців.

Стало також відомо, що адміністрація Трампа зупинила розгляд усіх імміграційних заяв від громадян Афганістану після збройного нападу на двох нацгвардійців. У Службі громадянства та імміграції США уточнили, що таке рішення ухвалене на невизначений час.

"Відтепер опрацювання всіх імміграційних запитів, що стосуються громадян Афганістану, призупиняється на невизначений термін до подальшого розгляду протоколів безпеки та перевірки. Захист і безпека нашої батьківщини та американського народу залишаються нашою головною метою і місією", — йдеться у заяві відомства.

Як повідомляв портал "Коментарі", у центрі Вашингтона, всього за кілька хвилин ходи від Білого дому, сталася стрілянина, унаслідок якої поранено двох військовослужбовців Національної гвардії США. За офіційною інформацією, обидва гвардійці перебувають у критичному стані. Підозрюваний стрілець також отримав поранення та був затриманий правоохоронцями. Його травми, за попередніми даними, не загрожують життю.