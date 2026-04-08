Главная Новости Мир США Дали оценку психотипу Трампа: "трикстер, истероидный психопат и перверзный нарцисс"
commentss НОВОСТИ Все новости

Дали оценку психотипу Трампа: "трикстер, истероидный психопат и перверзный нарцисс"

Психолог Острова проанализировала психотип Трампа и дала оценку президенту США.

8 апреля 2026, 10:40
Slava Kot

Политическbq психолог Елена Вострова проанализировала психотип президента США Дональда Трампа, заявив, что его поведение на мировой политической арене характеризуется противоречивостью и резкими эмоциональными колебаниями. По ее словам, Трамп трикстер, истероидный психопат и перверзный нарцисс.

Дали оценку психотипу Трампа: "трикстер, истероидный психопат и перверзный нарцисс"

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Елена Вострова в эфире телеканала "Эспрессо" высказала свою оценку по психотипу Трампа. По словам эксперта, ключевой чертой политического поведения Трампа является амбивалентность, то есть внутренняя противоречивость и непредсказуемость.

"Трамп по своему архетипу — трикстер. А трикстер — это разрушитель мировоззрения, правил и разных систем. То, что мы наблюдаем, — это, по сути, разрушение... Видим, что его основная характеристика - это амбивалентность: он раздвоен, фактически, их там двое, и мы никогда не знаем, с какой ноги, кто из них встанет и что скажет", — утверждает Вострова.

По мнению Востровой, нынешний психотип Трампа представляет собой сложное сочетание нескольких психологических характеристик. Она утверждает, что в поведении американского президента можно увидеть черты "истероидного психопата" и "перверзного нарцисса".

Эксперт отмечает, что уровень нарциссизма в поведении политика вырос по сравнению с его первым президентским сроком. По ее словам, Трамп все больше концентрируется на собственной роли в мировой политике и стремится к постоянному публичному признанию.

"Он кастрирует всех лидеров мира, говорит, что они не способны ни на что, что они не могут ему помочь, что они ему отказывают, а он здесь один такой воин со всеми борется. И за счет этого унижения этой политической кастрации он повышает себя. Он боится, что будет слабым в глазах мира", — сказала Вострова.

Отдельно психолог обратила внимание на геополитический контекст, в котором действует американский президент. По ее мнению, Трамп воспринимает таких лидеров как глава Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин как сильных политических игроков, в круг которых он стремится принадлежать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американские политики подвергли сомнению психическое состояние Трампа и требуют устранить президента США.

Также "Комментарии" писали, что психологиня объяснила, почему Трамп постоянно повторяет одну и ту же фразу.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
