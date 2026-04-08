Дали оценку психотипу Трампа: "трикстер, истероидный психопат и перверзный нарцисс"

Политическbq психолог Елена Вострова проанализировала психотип президента США Дональда Трампа, заявив, что его поведение на мировой политической арене характеризуется противоречивостью и резкими эмоциональными колебаниями. По ее словам, Трамп трикстер, истероидный психопат и перверзный нарцисс.
Елена Вострова в эфире телеканала "Эспрессо" высказала свою оценку по психотипу Трампа. По словам эксперта, ключевой чертой политического поведения Трампа является амбивалентность, то есть внутренняя противоречивость и непредсказуемость.
По мнению Востровой, нынешний психотип Трампа представляет собой сложное сочетание нескольких психологических характеристик. Она утверждает, что в поведении американского президента можно увидеть черты "истероидного психопата" и "перверзного нарцисса".
Эксперт отмечает, что уровень нарциссизма в поведении политика вырос по сравнению с его первым президентским сроком. По ее словам, Трамп все больше концентрируется на собственной роли в мировой политике и стремится к постоянному публичному признанию.
Отдельно психолог обратила внимание на геополитический контекст, в котором действует американский президент. По ее мнению, Трамп воспринимает таких лидеров как глава Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин как сильных политических игроков, в круг которых он стремится принадлежать.
