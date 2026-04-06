У США вимагають усунути Трампа: поставили під сумнів його психічний стан

Заява президента США Дональда Трампа з нецензурними погрозами на адресу Ірану викликала хвилю критики у Вашингтоні. Американські політики з обох партій назвали риторику очільника Білого дому небезпечною та закликали оцінити його психічний стан на тлі ескалації на Близькому Сході.

Погрози та ультиматуми Трампа

У католицький Великдень 5 квітня Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social емоційний допис з грубою лексикою. У ньому він вимагав від Тегерана відновити судноплавство через Ормузьку протоку та пригрозив ударами по інфраструктурі країни.

"Відкрийте бл*дську протоку, божевільні покидьки, або житимете в пеклі – просто спостерігайте!", — написав Трамп.

Американський президент заявив, що якщо Іран не виконає вимоги, то на країну чекають удари по електростанціях і мостах.

Адміністрація Трампа вже не вперше висуває Тегерану жорсткі вимоги. Президент США неодноразово встановлював 48-годинні дедлайни для розблокування стратегічної протоки, однак іранська влада їх ігнорувала. Новий термін дедлайну Трампа спливає у найближчий вівторок.

Водночас у Тегерані заявили, що відновлення повноцінного судноплавства можливе лише після компенсації збитків від війни та запровадження нового режиму транзитних зборів.

У США вимагають відсторонити Трампа через його психічний стан

Риторика Трампа спричинила різку реакцію серед його колишніх союзників. Конгресвумен Марджорі Тейлор Грін заявила, що Трамп "збожеволів" і закликала членів його адміністрації зупинити "безумство".

"Він збожеволів, і ви всі співучасники. Я не захищаю Іран, але давайте будемо чесними щодо всього цього. Протоку закрито, тому що США та Ізраїль розпочали неспровоковану війну проти Ірану. Ви знаєте, хто має ядерну зброю? Ізраїль. Вони більш ніж здатні захистити себе без необхідності для США", — заявила Грін стверджуючи, що війна США проти Ірану "не робить Америку знову великою" та додала, що такі дії "це зло".

Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер назвав поведінку Трампа "нестабільною" та попередив, що подібні заяви можуть відштовхнути союзників США.

"З Великоднем, Америко. Поки ви йдете до церкви та святкуєте з друзями та родиною, президент Сполучених Штатів тирадить у соціальних мережах, як несамовитий божевільний. Він погрожує можливими воєнними злочинами та відштовхує союзників", — вказує Шумер.

Незалежний сенатор Берні Сандерс заявив, що публікація виглядає як "марення небезпечної людини", і закликав Конгрес негайно втрутитися, щоб запобігти подальшій ескалації конфлікту.

Сенатор Кріс Мерфі згадав про можливість застосування 25-та поправка до Конституції США. Це механізм, який дозволяє тимчасово передати повноваження президента віцепрезиденту у разі його недієздатності.

Конгресмен Ро Ханна заявив, що агресивна риторика Трампа лише посилює загрозу для американських військових у регіоні, а сенатор Тім Кейн закликав президента "знизити тон", попередивши, що подібні заяви можуть підвищити ризики для військових США та погіршити відносини з союзниками.

