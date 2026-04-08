Дали оцінку психотипу Трампа: "трикстер, істероїдний психопат і перверзний нарцис"

Політична психологиня Олена Вострова проаналізувала психотип президента США Дональда Трампа та заявила, що його поведінка на світовій політичній арені характеризується суперечливістю та різкими емоційними коливаннями. За її словами, Трамп трикстер, істероїдний психопат і перверзний нарцис.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Олена Вострова в ефірі телеканалу "Еспресо" висловила свою оцінку щодо психотипу Трампа. За словами експертки, ключовою рисою політичної поведінки Трампа є амбівалентність, тобто внутрішня суперечливість і непередбачуваність.

"Трамп за своїм архетипом — трикстер. А трикстер — це руйнівник світогляду, правил і різних систем. Те, що ми спостерігаємо, — це, по суті, руйнування... Бачимо, що його основна характеристика — це амбівалентність: він роздвоєний, фактично, їх там двоє і ми ніколи не знаємо, з якої ноги, хто з них встане і що скаже", — стверджує Вострова.

На думку Вострової, нинішній психотип Трампа є складним поєднанням кількох психологічних характеристик. Вона стверджує, що в поведінці американського президента можна побачити риси "істероїдного психопата" та "перверзного нарциса".

Експертка зазначає, що рівень нарцисизму у поведінці політика зріс порівняно з його першим президентським терміном. За її словами, Трамп дедалі більше концентрується на власній ролі у світовій політиці та прагне постійного публічного визнання.

"Він каструє всіх лідерів світу, говорить, що вони не здатні ні на що, що вони не можуть йому допомогти, що вони йому відмовляють, а він тут один такий воїн з усіма бореться. І за рахунок цього приниження цієї політичної кастрації він себе підвищує. Він боїться, що буде слабким в очах світу", — сказала Вострова.

Окремо психологиня звернула увагу на геополітичний контекст, у якому діє американський президент. На її думку, Трамп сприймає таких лідерів, як глава Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін, як сильних політичних гравців, до кола яких він прагне належати.

