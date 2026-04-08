Дали оцінку психотипу Трампа: "трикстер, істероїдний психопат і перверзний нарцис"

Політична психологиня Олена Вострова проаналізувала психотип президента США Дональда Трампа та заявила, що його поведінка на світовій політичній арені характеризується суперечливістю та різкими емоційними коливаннями. За її словами, Трамп трикстер, істероїдний психопат і перверзний нарцис.
Олена Вострова в ефірі телеканалу "Еспресо" висловила свою оцінку щодо психотипу Трампа. За словами експертки, ключовою рисою політичної поведінки Трампа є амбівалентність, тобто внутрішня суперечливість і непередбачуваність.
На думку Вострової, нинішній психотип Трампа є складним поєднанням кількох психологічних характеристик. Вона стверджує, що в поведінці американського президента можна побачити риси "істероїдного психопата" та "перверзного нарциса".
Експертка зазначає, що рівень нарцисизму у поведінці політика зріс порівняно з його першим президентським терміном. За її словами, Трамп дедалі більше концентрується на власній ролі у світовій політиці та прагне постійного публічного визнання.
Окремо психологиня звернула увагу на геополітичний контекст, у якому діє американський президент. На її думку, Трамп сприймає таких лідерів, як глава Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін, як сильних політичних гравців, до кола яких він прагне належати.
