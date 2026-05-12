Птица или дрон? Неожиданная реакция Дональда Трампа на объект в небе вызвала резонанс (ВИДЕО)

Во время одного из своих публичных мероприятий президент США Дональд Трамп продемонстрировал чрезмерную бдительность, которая на мгновение сбила его с толку. Заметив пролетавший слишком близко объект, политик предположил, что это может быть современный беспилотный аппарат, хотя на самом деле это была обычная птица.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Трамп не стал скрывать свою обеспокоенность и сразу прокомментировал ситуацию, отметив, как стремительно развиваются военные технологии и какие риски они несут.

"О, о… Я подумал, что это дрон. Их сейчас производят во всех возможных размерах. И, как вы наверняка слышали, они могут быть очень разрушительными" , — заявил он, объясняя свою мгновенную реакцию.

Этот эпизод быстро разлетелся соцсетями, став поводом к обсуждению. Некоторые из присутствующих восприняли это как шутку, однако сам Трамп подчеркнул, что опасность от современных дронов вполне реальна и их способность быть "разрушительными" заставляет быть наготове в любой ситуации.

