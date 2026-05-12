Трамп пройде спеціальне медичне обстеження: що відомо про його здоров’я

Дональд Трамп 26 травня пройде планове медичне обстеження у військовому госпіталі імені Волтера Ріда поблизу Вашингтона. Про це повідомили в Білому домі, наголосивши, що йдеться про регулярну профілактичну перевірку стану здоров’я американського президента.

Президент США Дональд Трамп.

За офіційною інформацією, Трамп пройде щорічні медичні та стоматологічні обстеження. Для американських президентів практика публічного інформування про стан здоров’я давно стала частиною політичної культури, особливо коли йдеться про лідерів старшого віку.

Однак здоров’я Трампа після його повернення на посаду президента активно обговорюють у медіа та соцмережах. Особливу увагу привернули нещодавні фотографії президента США, на яких користувачі помітили синці на його руках. Частину слідів приховували за допомогою тонального крему.

Сам Дональд Трамп пояснив появу синців частими рукостисканнями під час публічних заходів. У Білому домі також заявляли, що подібні сліди можуть бути пов’язані з прийомом препаратів, які розріджують кров. Крім того, раніше увагу журналістів привертали дивні сліди на шиї Трампа, які адміністрація президента пояснювала використанням спеціального крему.

Додаткову хвилю чуток викликали повідомлення у квітні про нібито госпіталізацію Трампа після скорочення його робочого графіка. Тоді в Білому домі різко відреагували на припущення, назвавши їх "божевільними теоріями змови".

Ще одним приводом для дискусій щодо здоров’я Трампа стало повідомлення адміністрації президента про те, що американський лідер має хронічну венозну недостатність. Це поширене серед літніх людей захворювання вен.

Зауважимо, що минулого року Трамп проходив медичне обстеження двічі. Це нетипово для американських президентів, які зазвичай проходять одну спеціальну перевірку на рік.

