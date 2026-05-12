Птах чи дрон? Неочікувана реакція Дональда Трампа на об’єкт у небі викликала резонанс (ВІДЕО)

Недилько Ксения
Під час одного зі своїх публічних заходів президент США Дональд Трамп продемонстрував надмірну пильність, яка на мить збила його з пантелику. Помітивши об'єкт, що пролітав надто близько, політик припустив, що це може бути сучасний безпілотний апарат, хоча насправді це був звичайний птах.
Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Трамп не став приховувати своєї занепокоєності та одразу прокоментував ситуацію, наголосивши на тому, як стрімко розвиваються військові технології та які ризики вони несуть.
Цей епізод швидко розлетівся соцмережами, ставши приводом для обговорень. Дехто з присутніх сприйняв це як жарт, проте сам Трамп підкреслив, що небезпека від сучасних дронів є цілком реальною і їхня здатність бути "руйнівними" змушує бути напоготові в будь-якій ситуації.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що майже рік минув з моменту гучного анонсу "золотого" смартфона від бренду Trump, проте понад пів мільйона покупців, які внесли депозити по 100 доларів, досі не отримали свої пристрої. Попри те, що загальна сума зібраних коштів сягає десятків мільйонів доларів, жоден гаджет так і не був доставлений замовникам.
Ситуація загострилася після того, як компанія-виробник раптово внесла зміни до умов попереднього замовлення. Тепер у документах відкрито зазначається, що фірма "не гарантує, що пристрій буде вироблений або стане доступним для покупки". Це фактично знімає з розробників відповідальність за випуск продукту, за який люди вже заплатили частину вартості.