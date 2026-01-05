logo

Публичные танцы Мадуро убедили Трампа начать военную операцию в Венесуэле

США окончательно убедили вторгнуться в Венесуэлу танцы Николаса Мадуро.

5 января 2026, 08:35
Публичные танцы и демонстративная безмятежность Николаса Мадуро стали неожиданным фактором, повлиявшим на решение Дональда Трампа начать военную операцию в Венесуэле. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США.

Как пишет издание, после угроз Трампа в сторону Мадуро, он начал записывать видео в TikTok, где он танцует и поет песню Джона Леннона Imagine. За несколько недель до операции венесуэльский лидер назвал песню "гимном мира".

В Вашингтоне такое поведение восприняли как откровенную насмешку. Источники The New York Times утверждают, что именно демонстративное безразличие Мадуро после прямых предупреждений Трампа убедила Белый дом, что дипломатические сигналы игнорируются.

В преддверии операции США усилили давление на Каракас. Было удвоено вознаграждение за информацию, которая поможет захватить Мадуро до 50 млн долларов, введена морская блокада нефтяных поставок и наращено военное присутствие в регионе. Кроме того, вопреки телефонным разговорам между лидерами, во время которых Трамп требовал отставки, Мадуро считал такие заявления блефом и не соглашался их выполнять.

Наконец, в ночь на 3 января американские спецназовцы провели операцию в Каракасе, во время которой Мадуро и его жена Силия Флорес были задержаны и доставлены в США для предъявления обвинений, в частности в причастности к наркоторговле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как военная операция США в Венесуэле дает новые возможности для Путина.

Также "Комментарии" писали о том, как мир отреагировал на похищение Мадуро американскими военными.



Источник: https://www.nytimes.com/2026/01/04/world/americas/trump-venezuela-leader-rodriguez-machado.html
