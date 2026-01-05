Публічні танці Мадуро переконали Трампа почати військову операцію у Венесуелі

Публічні танці та демонстративна безтурботність Ніколаса Мадуро стали несподіваним фактором, який вплинув на рішення Дональда Трампа розпочати військову операцію у Венесуелі. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела в адміністрації президента США.

Танці Мадуро переконали Трампа почати військову операцію у Венесуелі

Як пише видання, після погроз Трампа у бік Мадуро, той почав записувати відео в TikTok, де він танцює та співає пісню Джона Леннона Imagine. За кілька тижнів до операції венесуельський лідер назвав пісню "гімном миру".

У Вашингтоні таку поведінку сприйняли як відверте глузування. Джерела The New York Times стверджують, що саме демонстративна байдужість Мадуро після прямих попереджень Трампа переконала Білий дім, що дипломатичні сигнали ігноруються.

Напередодні операції США посилили тиск на Каракас. Було подвоєно винагороду за інформацію, яка допоможе захопити Мадуро до 50 млн доларів, запроваджено морську блокаду нафтових поставок і нарощено військову присутність у регіоні. Крім того, попри телефонні розмови між лідерами, під час яких Трамп вимагав відставки, Мадуро вважав такі заяви блефом та не погоджувався їх виконувати.

Врешті, у ніч на 3 січня американські спецпризначенці провели операцію в Каракасі, під час якої Мадуро та його дружину Сілію Флорес було затримано й доставлено до США для висунення звинувачень, зокрема у причетності до наркоторгівлі.

