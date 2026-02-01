Путин более 1000 раз упоминается в скандальных файлах Эпштейна: что известно

Министерство юстиции США обнародовало новую порцию документов по делу Джеффри Эпштейна и его соратницы Гислейн Максвелл, охватывающих более трех миллионов страниц. Публикация прошла 30 января в рамках закона о прозрачности после длительного общественного и политического давления в США. Новые материалы привлекли внимание тем, что среди упоминаний фигурирует российский диктатор Владимир Путин.

Путин в файлах Эпштейна. Фото из открытых источников

Имя Путина встречается в файлах Эпштейна 1055 раз, хотя часть упоминаний повторяется. Большинство ссылок на Путина касается аналитических справок и обзоров мировой политики, включая материалы The Economist о внутренних выборах в России и деятельность оппозиционных политиков, таких как Жириновский, Зюганов и Миронов, а также заявления российского диктатора по Крыму.

Однако есть и личные сообщения от знакомых Эпштейна, касающиеся контактов Эпштейна с потенциальными знакомствами Путина. В 2017 году Эпштейн интересовался у эмиратского бизнесмена Султана Ахмеда бин Сулайема возможностью его контактов с Путиным, а бизнесмен планировал встречу с российским лидером.

Путин в файлах Эпштейна

Ранее, в 2014 году, японо-американский предприниматель Джой Ито сообщал Эпштейну о потенциальной встрече с Путиным, добавляя подмигивающий смайлик.

"Я не смог убедить Рида изменить свой график, чтобы он вместе с тобой встретился с Путиным", — отмечал Ито в переписке с Эпштейном и соучредителем LinkedIn Ридом Гоффманом.

В настоящее время ни один из документов не подтверждает прямое вовлечение Путина в деятельность Эпштейна или его преступления. Однако Daily Mail со ссылкой на источники в западных спецслужбах указывает, что Эпштейн мог сотрудничать с КГБ и российскими спецслужбами для сбора компромата на представителей мировых элит, в том числе президента США Дональда Трампа. Как пишет издание, Эпштейн имел легкий доступ к российским девушкам, которых завозил на свой остров. Как следствие, ФСБ могла получить материалы для шантажа по многочисленным видео, которые Эпштейн записал со своими известными друзьями и девушками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что один из президентов Украины 26 раз упоминается в скандальных файлах Эпштейна.