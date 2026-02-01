Оприлюднення понад трьох мільйонів нових документів у справі Джеффрі Епштейна знову розпалило дискусію про справжні масштаби його діяльності. Як повідомляє Daily Mail з посиланням на джерела в західних спецслужбах, мережа, яку роками вибудовував американський фінансист і засуджений сексуальний злочинець, могла бути не лише кримінальним бізнесом, а й частиною масштабної операції зі збору компромату з імовірними зв’язками з радянським КДБ та сучасними російськими спецслужбами.

Згідно з опублікованими матеріалами, у масиві документів понад тисячу разів згадується ім’я російського диктатора Володимира Путіна, а Москва фігурує майже у десяти тисячах файлів. Джерела стверджують, що Епштейн нібито намагався організувати зустрічі з Путіним навіть після свого вироку у США у 2008 році за залучення неповнолітньої до проституції. Прямих доказів того, що ці аудієнції відбулися, немає, однак листування створює враження тривалих і непрозорих контактів.

Окрему увагу слідчі та журналісти звертають на твердження про системне залучення жінок з Росії. За версією співрозмовників Daily Mail, їх доставляли літаками для створення компрометуючих ситуацій із впливовими політиками, бізнесменами та представниками світових еліт. Це класичний інструмент шантажу та прихованого впливу. У документах згадуються імена відомих осіб, зокрема Дональда Трампа, Білла Гейтса та членів британської королівської родини, однак усі вони заперечують будь-яку протиправну поведінку.

Аналітики пов’язують можливий вихід Епштейна у світ спецслужб із його знайомством з медіамагнатом Робертом Максвеллом. За даними джерел, Максвелл, який загинув за загадкових обставин у 1991 році, міг співпрацювати одразу з кількома розвідками, зокрема з КДБ, Моссадом і MI6. Його донька Гіслейн Максвелл нині відбуває 20-річний термін у США за торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації у справі, безпосередньо пов’язаній з Епштейном.

Представники американських спецслужб також не виключають, що Епштейн мав давні зв’язки з російською організованою злочинністю, яка могла його шантажувати. За їхніми словами, це частково пояснює як джерела його статків, так і легкість, з якою він організовував міжнародні перельоти жінок та підтримував контакти з надзвичайно впливовими людьми.





Інші повідомлення свідчили про те, що Епштейн стверджував, що може надати Кремлю цінну інформацію про Дональда Трампа напередодні саміту з Путіним у Гельсінкі. У червні 2018 року Епштейн зазначив, що тодішній посол Росії в ООН Віталій Чуркін "зрозумів Трампа після наших розмов".

Однак жоден із нових документів не містить беззаперечних доказів того, що Кремль або російські спецслужби безпосередньо керували діяльністю Епштейна. Більшість висновків ґрунтуються на непрямих даних, листуванні та оцінках джерел у розвідці.

Daily Mail також згадує, що у 2021 році в книзі журналіста-розслідувача Крейга Унгера стверджувалося, що до того, як стати президентом, Трамп встановив зв'язки з табором Путіна завдяки своїй 15-річній дружбі з Епштейном. Крім того, у книзі "Американський компромат: Як КДБ виростив Дональда Трампа" Унгер також стверджував, що Епштейн покладався на російських сутенерів, щоб ті постачали йому багатьох дівчат, з яких він знущався. Унгер вважає, що ФСБ могла отримати матеріали для шантажу з численних відео, які Епштейн записав зі своїми відомими друзями та дівчатами.

