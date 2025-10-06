Путин бросил Трампа: поможет ли это получить ракеты Tomahawk Украине

Российский диктатор Владимир Путин обманул президента США Дональда Трампа, убедив его, что якобы намерен завершить полномасштабную войну против Украины. Об этом заявил бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью Euronews.

Ракеты Tomahawk для Украины (фото из открытых источников)

По его мнению, именно этот обман Путина может побудить администрацию Трампа принять решение о передаче Украине ракет Tomahawk. Волкер отметил, что еще в августе глава Кремля пообещал американскому лидеру встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако этого так и не произошло.

"Трамп разочарован. Путин пообещал ему, что будет вести переговоры и встретится с Зеленским. Он (Путин) сделал это, когда Трамп был с европейскими лидерами в Белом доме. Он позвонил Путину, который в тот момент согласился. Но Путин обманул его, и теперь Трамп раздражен", — рассказал американский.

Волкер подчеркнул, что после того, как Трамп объявил о предстоящей встрече между Зеленским и Путиным, несколько государств предложили принять этот саммит. Однако с тех пор Кремль неоднократно отрицал возможность личной встречи с президентом Украины как при участии, так и без участия президента США.

"Он заставил Трампа выглядеть слабым, а Трамп не любит выглядеть слабым, поэтому теперь это для него личное дело", – объяснил Волкер.

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине убежден, что обсуждение вопроса передачи Киеву ракет дальнего действия может возобновить интерес Путина к переговорам о мире. Кроме того, Волкер предположил, что Трамп может согласиться продать эти ракеты Украине, ведь часто связывает политику с бизнесом.

"Трамп ориентирован на сделки. Для него важны только деньги, и если кто-то платит, то какая ему разница. Если российское вторжение в Украину закончится, то приоритетом Трампа будет снятие санкций (с России) и зарабатывание денег", – подчеркнул Волкер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин пригрозил США из-за возможности поставки Украине ракет Tomahawk . Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на сообщения о возможном снабжении Соединенными Штатами крылатых ракет Tomahawk Украины. Глава Кремля считает, что такой шаг "разрушит положительные тенденции" в отношениях между Москвой и Вашингтоном, которые, по его словам, "начали намечаться в последнее время".

В ходе беседы с российским пропагандистом Павлом Зарубиным Путин ответил на вопрос о возможности США отправить в Украину ракеты Tomahawk. По его словам, в случае принятия такого решения это будет иметь "серьезные последствия" для диалога между двумя странами.