Путін кинув Трампа: чи допоможе це отримати ракети Tomahawk Україні

Російський диктатор Володимир Путін обманув президента США Дональда Трампа, переконавши його, що нібито має намір завершити повномасштабну війну проти України. Про це заявив колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю Euronews.

Ракети Tomahawk для України (фото з відкритих джерел)

На його думку, саме цей обман Путіна може спонукати адміністрацію Трампа ухвалити рішення про передачу Україні ракет Tomahawk. Волкер зазначив, що ще в серпні очільник Кремля пообіцяв американському лідеру зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, однак цього так і не сталося.

"Трамп розчарований. Путін пообіцяв йому, що буде вести переговори і зустрінеться із Зеленським. Він (Путін) зробив це, коли Трамп був із європейськими лідерами в Білому домі. Він зателефонував Путіну, який у той момент погодився. Але Путін обдурив його, і тепер Трамп роздратований", — розповів американський політик.

Волкер підкреслив, що після того, як Трамп оголосив про майбутню зустріч між Зеленським і Путіним, кілька держав запропонували прийняти цей саміт. Проте з того часу Кремль неодноразово заперечував можливість особистої зустрічі з президентом України, як за участі, так і без участі президента США.

"Він змусив Трампа виглядати слабким, а Трамп не любить виглядати слабким, тому тепер це для нього особиста справа", — пояснив Волкер.

Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України переконаний, що обговорення питання передачі Києву ракет дальньої дії може відновити інтерес Путіна до переговорів про мир. Крім того, Волкер припустив, що Трамп може погодитися продати ці ракети Україні, адже він часто пов’язує політику з бізнесом.

"Трамп орієнтований на угоди. Для нього важливі тільки гроші, і якщо хтось платить, то яка йому різниця. Якщо російське вторгнення в Україну закінчиться, то пріоритетом Трампа буде зняття санкцій (з Росії) і заробляння грошей", — підкреслив Волкер.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Путін пригрозив США через можливість постачання Україні ракет Tomahawk. Російський диктатор Володимир Путін відреагував на повідомлення про можливе постачання Сполученими Штатами крилатих ракет Tomahawk Україні. Очільник Кремля вважає, що такий крок "зруйнує позитивні тенденції" у відносинах між Москвою та Вашингтоном, які, за його словами, "почали намічатися останнім часом".

Під час розмови з російським пропагандистом Павлом Зарубіним Путін відповів на питання щодо можливості США відправити в Україну ракети Tomahawk. За його словами, у разі ухвалення такого рішення, це матиме "серйозні наслідки" для діалогу між двома країнами.