Путин должен прекратить это: какие слова диктатора вызвали истерику в Белом доме

Официальный Вашингтон настойчиво советует Москве перестать вмешиваться в президентские выборы в США. Белый дом раскритиковал публичные дискуссии российского диктатора Владимира Путина о поддержке Кремлем тех или иных кандидатов и насмешки на этот счет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на брифинге в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Представитель Белого дома в беседе с журналистами ответил за просьбу прокомментировать слова главы Кремля о том, что он отдает предпочтение вице-президенту Камале Гаррис на предвыборной гонке.

Кирби в ответ подчеркнул, что Путин "должен прекратить говорить о наших выборах, и точка".

"Он не должен никому отдавать предпочтение так или иначе. Единственный народ, который должен определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов — это американский народ", — сказал он.

Также Кирби добавил, что американская сторона была бы "очень благодарна", если бы Путин "А: прекратил говорить о наших выборах, и Б: прекратил в них вмешиваться".

Отметим, Владимир Путин, который полностью лишил россиян права выбора, выдал несколько комплиментарных реплик относительно кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Гаррис. Свое заявление хозяин Кремля сделал во время выступления на "Росконгресе".

Российский диктатор вдруг напомнил, что действующий президент Джо Байден, выйдя из президентской гонки, попросил всех своих избирателей поддержать кандидатуру Гаррис. Поэтому, убеждает Путин, он также "поддержит" кандидата от демократов, но "с уважением будет относиться к выбору американского народа".

"Действующий президент Байден, которого сняли с гонки, рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Гаррис. Ну, вот мы тоже так сделаем — будем ее поддерживать", — заявил Путин с ухмылкой.



