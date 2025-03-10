Путин дождался своего: какой болезненный для Кремля вопрос начали прорабатывать у Трампа

В то время, как нет даже намека на то, что вскоре может быть завершения война в Украине или хотя бы в ней обвялено перемирие, советники президента США Дональда Трампа активно прорабатывают возможные варианты смягчения санкций, введенных против России, включая ограничение цен на нефть. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Интересно, что пару дней назад глава Белого дома пригрозил России санкциями, если Москва откажется садиться за стол переговоров идти на компромиссные решения. Ради завершения войны в Украине.

Впрочем, экс-советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон считает угрозы санкциями президента США в адрес России пустыми и говорит, что так глава Белого дома якобы пытается продемонстрировать "баланс" в отношении Украины и РФ. Такое мнение Болтон высказал в эфире CNN.

Болтон отметил, и сам Трамп, и Путин прекрасно понимают, что угрозы американского президента ввести санкции и тарифы против РФ являются "абсолютно пустыми".

"Он (Трамп – ред.) сделал это, пытаясь продемонстрировать хоть какой-то баланс, учитывая то, какие вещи он говорил о Зеленском и украинцах", – сказал Болтон.

Анализируя угрозы Дональда Трампа, Джон Болтон отметил, что российский импорт в США за 2024 год составил чуть менее 3 млрд долларов, что является мизерным по сравнению с объемом торговли Соединенных Штатов с остальным миром.

Он подчеркнул, что за время полномасштабного вторжения объем российского импорта в США сократился на 90%.

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