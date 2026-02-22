logo

Путин и Трамп ведут тайные переговоры: СМИ раскрыли, что США и РФ решили возобновить
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин и Трамп ведут тайные переговоры: СМИ раскрыли, что США и РФ решили возобновить

СМИ сообщают о тайных переговорах Путина и Трампа о возможном возобновлении "Северных потоков" под контролем США.

22 февраля 2026, 09:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп якобы ведут неофициальные переговоры о возможном возобновлении газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Об этом сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу.

Путин и Трамп ведут тайные переговоры: СМИ раскрыли, что США и РФ решили возобновить

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как пишет немецкое издание, Путин и Трамп обсуждают сценарий, при котором поставки российского газа в Европу могли бы возобновиться, но уже под контролем американских структур или инвесторов. Среди потенциально заинтересованных лиц называют американского инвестора Стивена Линча, ранее работавшего с российскими энергетическими активами. Кроме того, эти переговоры проходят неофициально и без участия ЕС.

Оба трубопровода были повреждены взрывами в сентябре 2022 года в Балтийском море. С этого момента проект считается фактически замороженным, а инфраструктура непригодной для эксплуатации. До полномасштабного вторжения России в Украину "Северный поток-1" был ключевым маршрутом поставки газа в Германию и другие страны ЕС, тогда как "Северный поток-2" так и не заработал.

В Берлине официальная позиция остается неизменной, Германия поддерживает санкционную политику ЕС и не рассматривает возврат к импорту газа по этим маршрутам.

Несмотря на сообщение Berliner Zeitung, США и РФ публично не подтверждали факт переговоров Путина и Трампа по восстановлению трубопроводов "Северный поток".

Источник: https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/geopolitik/geheime-verhandlungen-kommt-nord-stream-unter-us-kontrolle-zurueck-li.10018586
