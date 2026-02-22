Путін та Трамп ведуть таємні переговори: ЗМІ розкрили, що США та РФ вирішили відновити

Російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп нібито ведуть неофіційні переговори щодо можливого відновлення газопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2". Про це повідомляє Berliner Zeitung з посиланням на джерела, близькі до переговорного процесу.

Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Як пише німецьке видання, Путін та Трамп обговорюють сценарій, за якого постачання російського газу до Європи могло б відновитися, але вже під контролем американських структур або інвесторів. Серед потенційно зацікавлених осіб називають американського інвестора Стівена Лінча, який раніше працював із російськими енергетичними активами. Крім того, ці переговори відбуваються неофіційно та без участі ЄС.

Обидва трубопроводи були пошкоджені вибухами у вересні 2022 року в Балтійському морі. Відтоді проєкт вважається фактично замороженим, а інфраструктура непридатною для експлуатації. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Північний потік-1" був ключовим маршрутом постачання газу до Німеччини та інших країн ЄС, тоді як "Північний потік-2", так і не запрацював.

У Берліні офіційна позиція залишається незмінною, Німеччина підтримує санкційну політику ЄС і не розглядає повернення до імпорту газу цими маршрутами.

Попри повідомлення Berliner Zeitung США та РФ публічно не підтверджували факт переговорів Путіна та Трампа щодо відновлення трубопроводів "Північний потік".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна різко відповіла на ультиматум Угорщини та Словаччини щодо російської нафти.

Також "Коментарі" писали про заяву журналіста, що Росія веде додаткові таємні переговори з США щодо ресурсів.