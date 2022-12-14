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Путин использовал иностранные банки для отмывания денег

Крупнейший банк Дании признал себя виновным в отмывании денег из России через банковскую систему США

сегодня, 20:40
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Автор:

Моесеенко Валентина

Генеральная прокуратура США объявила, что крупнейший банк Дании, Danske Bank, признал себя виновным в осуществлении из-за американской финансовой системы операций со средствами, полученными подозрительным или преступным образом, в том числе из России. Об этом сообщает сайт Министерства юстиции США, пишут "Комментарии".

Путин использовал иностранные банки для отмывания денег

Брат президента России Игорь Путин отмывал деньги за рубежом

  Как информирует "Радио свобода", расследование касалось банковских операций в период с 2008 по 2016 год, проведенных через эстонский филиал банка. Danke Bank Estonia за это время провел через банки США 160 млрд долларов. Именно филиал в Эстонии, по данным источников The Guardian и OCCRP, для отмывания денег использовал двоюродный брат президента России Игорь Путин.

"В течение многих лет Danske Bank врал и обманывал банки США, чтобы перекачивать миллиарды долларов подозрительных и преступных средств через финансовую систему США. При этом Danske Bank намеренно пренебрег законами США, о которых ему хорошо известно, способствовал отмыванию преступных и подозрительных доходов через Соединенные Штаты и поставил под угрозу финансовую сеть США", – констатирует прокурор США Демьен Уильямс.

Danske Bank признал своим виновником по одному пункту обвинения – относительно сговора в целях совершения банковского мошенничества. Теперь финучреждение оштрафуют более чем на два миллиарда долларов. Организация также обязалась внести существенные изменения в свою программу контроля над отмыванием денег.

Напомним, греческих монахов подозревают в отмывании денег для российских олигархов. Спецслужбы заметили подозрительные переводы на счета монахов с горы Афон. Предварительные результаты расследования показывают, что большинство транзакций осуществлялось из Российской Федерации.





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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-danske-bank-vidmyvannya-hroshej-rosija/32176655.html
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