Путин использовал иностранные банки для отмывания денег

Генеральная прокуратура США объявила, что крупнейший банк Дании, Danske Bank, признал себя виновным в осуществлении из-за американской финансовой системы операций со средствами, полученными подозрительным или преступным образом, в том числе из России. Об этом сообщает сайт Министерства юстиции США, пишут "Комментарии".



Брат президента России Игорь Путин отмывал деньги за рубежом

Как информирует "Радио свобода", расследование касалось банковских операций в период с 2008 по 2016 год, проведенных через эстонский филиал банка. Danke Bank Estonia за это время провел через банки США 160 млрд долларов. Именно филиал в Эстонии, по данным источников The Guardian и OCCRP, для отмывания денег использовал двоюродный брат президента России Игорь Путин.

"В течение многих лет Danske Bank врал и обманывал банки США, чтобы перекачивать миллиарды долларов подозрительных и преступных средств через финансовую систему США. При этом Danske Bank намеренно пренебрег законами США, о которых ему хорошо известно, способствовал отмыванию преступных и подозрительных доходов через Соединенные Штаты и поставил под угрозу финансовую сеть США", – констатирует прокурор США Демьен Уильямс.

Danske Bank признал своим виновником по одному пункту обвинения – относительно сговора в целях совершения банковского мошенничества. Теперь финучреждение оштрафуют более чем на два миллиарда долларов. Организация также обязалась внести существенные изменения в свою программу контроля над отмыванием денег.

Напомним, греческих монахов подозревают в отмывании денег для российских олигархов. Спецслужбы заметили подозрительные переводы на счета монахов с горы Афон. Предварительные результаты расследования показывают, что большинство транзакций осуществлялось из Российской Федерации.









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