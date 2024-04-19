logo

BTC/USD

63814.28

ETH/USD

3053.58

LTC/USD

82.51

USD/UAH

40.15

EUR/UAH

43.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Путин может получить своего "спецпредставителя" в Конгрессе. Кто им станет
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин может получить своего "спецпредставителя" в Конгрессе. Кто им станет

Член Палаты представителей США, демократ Джаред Московиц предложил назначить трампистку Марджори Тейлор Грин спецпредставителем российского диктатора Путина в Конгрессе США, поскольку она блокирует помощь Украине

19 апреля 2024, 15:04
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Демократ и член Палаты представителей Соединенных Штатов Джаред Московиц подал две правки в законопроект о выделении помощи Украине в размере 61 млрд долларов, который должен быть рассмотрен 20 апреля.

Путин может получить своего "спецпредставителя" в Конгрессе. Кто им станет

Владимир Путин

В частности, в первой поправке к законопроекту предлагается назначить трампистку Марджори Тейлор Грин спецпредставителем российского диктатора Владимира Путина в Конгрессе США. В тексте поправки указано, что конгрессвумен неоднократно совершала действия по блокированию помощи Украине. Тем самым, уверен Московиц, она помогала Путину, нарушившему суверенитет и территориальную целостность Украины.

Своей второй правкой Московиц предложил переименовать офис Грин в честь премьера Британии Невилла Чемберлена, обвиняемого в том, что во время Второй мировой войны он пытался "умиротворить" агрессора Адольфа Гитлера.

Напомним, трампистка Марджори Тейлор Грин подала в законопроект о помощи Украине ряд абсурдных поправок. В частности, она захотела привязать выделение помощи стране в войне к запрету абортов. Также она хочет, чтобы Киеву не давали денег, пока он не проведет честные президентские выборы. Среди правок есть и граничащие с безумием. К примеру, конгрессвумен требует закрыть биолаборатории в Украине или закрепить законодательно обязанность всех конгрессменов, которые поддержат помощь Украине, идти воевать в рядах ВСУ.

Впрочем, эксперты отмечают, что правки, внесенные Марджори Тейлор Грин, настолько абсурдны и экстраординарны, что они не будут никем поддержаны.

Хотя есть мнение, что на самом деле Грин выражает все темники российской пропаганды потому, что в это верят ее избиратели.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://thehill.com/homenews/house/4602827-moskowitz-trolls-greene-with-foreign-aid-amendments/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR05T5A6sUrigp7Pj4nzBnNG8jSVxBlIfIK7LvW33BC9Z3YVOK0JoUPCoXo_aem_ASXEvJHjqYXIxoho6l8hIK5Q_Nw-IqY_CLh3Pdt3g-1qBHT7sf5q5tfDxN9R6g0WuMUkXi
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости