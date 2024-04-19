Путин может получить своего "спецпредставителя" в Конгрессе. Кто им станет

Демократ и член Палаты представителей Соединенных Штатов Джаред Московиц подал две правки в законопроект о выделении помощи Украине в размере 61 млрд долларов, который должен быть рассмотрен 20 апреля.

Владимир Путин

В частности, в первой поправке к законопроекту предлагается назначить трампистку Марджори Тейлор Грин спецпредставителем российского диктатора Владимира Путина в Конгрессе США. В тексте поправки указано, что конгрессвумен неоднократно совершала действия по блокированию помощи Украине. Тем самым, уверен Московиц, она помогала Путину, нарушившему суверенитет и территориальную целостность Украины.

Своей второй правкой Московиц предложил переименовать офис Грин в честь премьера Британии Невилла Чемберлена, обвиняемого в том, что во время Второй мировой войны он пытался "умиротворить" агрессора Адольфа Гитлера.

Напомним, трампистка Марджори Тейлор Грин подала в законопроект о помощи Украине ряд абсурдных поправок. В частности, она захотела привязать выделение помощи стране в войне к запрету абортов. Также она хочет, чтобы Киеву не давали денег, пока он не проведет честные президентские выборы. Среди правок есть и граничащие с безумием. К примеру, конгрессвумен требует закрыть биолаборатории в Украине или закрепить законодательно обязанность всех конгрессменов, которые поддержат помощь Украине, идти воевать в рядах ВСУ.

Впрочем, эксперты отмечают, что правки, внесенные Марджори Тейлор Грин, настолько абсурдны и экстраординарны, что они не будут никем поддержаны.

Хотя есть мнение, что на самом деле Грин выражает все темники российской пропаганды потому, что в это верят ее избиратели.