Путин может снова попытаться захватить Киев: Запад выразил предупреждение

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Карина Ожерельева
Недавние стратегические изменения в РФ не обязательно говорят, что Путин отказался от намерений захватить столицу Украины Киев. Как сообщают "Комментарии", такое заявление опубликовало издание CNN со ссылкой на комментарии американских и западных чиновников.
Киев - фото из открытых источников
По информации источника в сфере безопасности, долгосрочные цели Путина не ясны, однако чиновники США и Европы заявили, что повторная попытка вторжения на территорию Киевщины все же возможна, несмотря на изменение стратегических планов РФ и переговоры с Украиной.
Кроме этого, по словам Салливана, США ожидают, что Россия и дальше будет наносить воздушные и ракетные удары по территории Украины, в том числе по Киеву, Одессе, Харькову и Львову.
Как сообщали ранее "Комментарии", России избегают как прокаженного: в Международном суде ООН РФ теперь без адвокатов. Больше не намерены продолжать сотрудничество с Россией даже ее адвокаты в Международном суде ООН. Они убеждены, что больше не видят возможности представлять страну, которая откровенно нарушает права людей и является международным преступником.
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