Путин насмехается над Трампом: в США прямо указали на ошибку президента
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин насмехается над Трампом: в США прямо указали на ошибку президента

Кремль манипулирует мирными предложениями Трампа, а Путин высмеивает президента США, продолжая войну против Украины.

10 декабря 2025, 09:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Американский конгрессмен-республиканец и член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джо Уилсон обвинил российского диктатора Владимира Путина в прямом высмеивании президента США Дональда Трампа. По его мнению, российский лидер намеренно манипулирует мирными инициативами, чтобы затянуть войну и продолжать убивать украинцев.

Путин насмехается над Трампом: в США прямо указали на ошибку президента

Путин насмехается с Трампа отвергая мирные предложения. Фото из открытых источников

Джо Уилсон в соцсети X прокомментировал очередные мирные попытки Трампа закончить войну в Украине. По его словам, все последние попытки Вашингтона предложить рамочную формулу для прекращения войны встретили готовность Киева к диалогу, тогда как Москва каждый раз отказывалась от предложенных шагов. Республиканец считает, что Путин хочет не мира, а использует переговоры для продолжения войны.

"Украина приняла все шесть предложений, представленных президентом Трампом в этом году. Россия приняла — 0. Путин насмехается над президентом Трампом и выигрывает время, чтобы продолжать убивать украинские семьи. Обеспечивая, чтобы сотни тысяч российских мужчин погибли в окопах за извращенную ложь", — указывает Уилсон.

Путин насмехается над Трампом: в США прямо указали на ошибку президента - фото 2

Последний вариант американского плана остановки войны стал документ из 28 пунктов, разработанный спецпредставителем Трампа Стивом Виткоффом в сотрудничестве с помощником Путина Кириллом Дмитриевым. После встречи с украинской делегацией он был сокращен до 20 пунктов. Ключевая проблема остается неизменной – территориальные требования России.

Президент Зеленский неоднократно отмечал, что Украина не может отдать ни одной части своей территории, ведь этого не разрешает Конституция. Между тем Трамп продолжает призывать к территориальным уступкам, в частности, передать России всю неоккупированную часть Донецкой области не предлагая Украине реальных гарантий безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп выдвинул ультиматум Украине.

Также "Комментарии" писали, что Украина извлекла серьезный урок от Трампа.



Источник: https://x.com/RepJoeWilson/status/1998584524549095647
