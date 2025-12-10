Путин насмехается над Трампом: в США прямо указали на ошибку президента

Американский конгрессмен-республиканец и член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джо Уилсон обвинил российского диктатора Владимира Путина в прямом высмеивании президента США Дональда Трампа. По его мнению, российский лидер намеренно манипулирует мирными инициативами, чтобы затянуть войну и продолжать убивать украинцев.

Путин насмехается с Трампа отвергая мирные предложения. Фото из открытых источников

Джо Уилсон в соцсети X прокомментировал очередные мирные попытки Трампа закончить войну в Украине. По его словам, все последние попытки Вашингтона предложить рамочную формулу для прекращения войны встретили готовность Киева к диалогу, тогда как Москва каждый раз отказывалась от предложенных шагов. Республиканец считает, что Путин хочет не мира, а использует переговоры для продолжения войны.

"Украина приняла все шесть предложений, представленных президентом Трампом в этом году. Россия приняла — 0. Путин насмехается над президентом Трампом и выигрывает время, чтобы продолжать убивать украинские семьи. Обеспечивая, чтобы сотни тысяч российских мужчин погибли в окопах за извращенную ложь", — указывает Уилсон.

Последний вариант американского плана остановки войны стал документ из 28 пунктов, разработанный спецпредставителем Трампа Стивом Виткоффом в сотрудничестве с помощником Путина Кириллом Дмитриевым. После встречи с украинской делегацией он был сокращен до 20 пунктов. Ключевая проблема остается неизменной – территориальные требования России.

Президент Зеленский неоднократно отмечал, что Украина не может отдать ни одной части своей территории, ведь этого не разрешает Конституция. Между тем Трамп продолжает призывать к территориальным уступкам, в частности, передать России всю неоккупированную часть Донецкой области не предлагая Украине реальных гарантий безопасности.

